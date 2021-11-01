全球控溫難題 G20未完成的作業 COP26來解？

聯合國COP26氣候變遷峰會31日在英國蘇格蘭的格拉斯哥市揭幕。(美聯社)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)31日在蘇格蘭格拉斯哥揭幕，先前在羅馬閉幕的20國集團(G20)同意努力把全球氣溫升幅控制在比工業化前的時代高出攝氏1.5度以內，但公報用語卻缺乏具體行動綱領，為COP26留下許多「功課」待做。

G20國領袖30、31日夜以繼日斟酌公報用詞，縮小各國隔閡，強化各國為氣候變遷 努力的強烈立場。

淘汰各國燃煤電廠 G20公報未定具體目標

公報中訂定在「本世紀中左右」達成淨零碳排放，也同意停止以政府款項資助海外燃煤發電，但對淘汰各國國內燃煤電廠卻未設定具體目標，原因顯然是中國和印度等國仍極度仰賴燃煤發電。

兩天的G20集團峰會31日閉幕，與會各國領袖在羅馬著名景點俗稱「許願泉」的特萊維噴泉前，拋擲錢幣許願。(美聯社)

G20領袖31日達成的氣候協議，主要為重申承諾與目標，缺乏具體行動；這群領袖轉赴格拉斯哥參與COP26，討論如何減少溫室氣體排放量，以對抗氣候變遷，能否達成突破，要觀察公報企圖心、碳市場、氣候融資 及減碳 承諾等四大重點。

彭博新聞(Bloomberg News)引述G20最終版公報指出，這次公報文字大致與2015年巴黎氣候協定時的承諾相同，各國仍致力於達成巴黎氣候協定的目標，努力讓全球氣溫比工業化時代前高不到攝氏1.5度，但缺乏行動細節。

COP26 四大要點 首要關注企圖心

專家指出，COP26首要關注的重點為企圖心。其次為碳市場規則，將界定各國如何相互交易碳信用，或各國之間與民間企業之間如何交易。

第三為氣候融資，開發中國家需要資金協助以因應氣候變遷，但財務援助一直進展緩慢。相關部門也會提出綠色保證，推動本身的淨零碳排計畫，包括不再對碳基燃料計畫提供融資及投資，並對一些重要的工作提供融資。

第四是減碳保證，各個國家集團、非政府組織及企業界將提出各種減碳保證，包括零排碳海運與空運，停止煤礦融資及綠色鋼鐵、水泥，鑽油平台減排甲烷，以及種種自然的減碳做法等。

G20東道主、義大利總理德拉吉(Mario Draghi)與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)形容G20成功，但環保人士、英國首相及聯合國秘書長卻對峰會結果感到失望。

強生：G20公報只是迅速升溫海水中的幾滴

英國首相強生(Boris Johnson)形容，G20公報只是「迅速升溫海水中的幾滴」。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)認為公報結果不夠顯著，他推文寫道：「我們樂見G20致力解決全球問題，但我失望的離開羅馬，至少這些希望沒有葬送，持續朝COP26前進。」