我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

全球供應鏈之亂 拜登：助墨、中美洲及亞洲改善港口

編譯潘勛╱綜合31日電
I拜登總統在20國集團(G20)峰會閉幕日上指出，美國已提出全球供應鏈改善方案。(歐新社)
I拜登總統在20國集團(G20)峰會閉幕日上指出，美國已提出全球供應鏈改善方案。(歐新社)

拜登總統在20國集團(G20)峰會閉幕日上指出，美國已提出數項新措施，改善供應鏈壅塞而傷及全球經濟的問題，另計畫以改善港口營運，注資讓港口設施及貨運運作順暢加快，來減輕通膨衝擊。

美聯社31日報導，拜登以全球視野來打量供應鏈堵塞命題，準備提供新的資金、作業程序，來協助墨西哥、中美洲及亞洲改善各地港口；他指出，以往很少人關注港口貨物流動問題，以至於直到今年才態勢變明，全球貨暢其流的基礎設施已嚴重受損，亟需修補。

拜登表示，供應鏈這項要務，大多數公民從沒一思再想，直到出錯才有警覺；這個問題絕非G20任何國家單方面行動就能解決；因此本次峰會召開，協調各國成為主要理由。

雖說許多世上最大經濟體注資解決新冠疫情的影響，總金額合計達15兆美元，但因貨輪排隊等候卸貨、貨運成本竄升，又沒有足夠的卡車來把貨物載離港口，加之以疫病爆發讓工廠停產，以至各國都因商品供應短絀十分厲害，經濟停滯受損。

供應鏈問題出現，已讓拜登在經濟及政治方面受苦，貨物交期延擱助長通膨，另可能讓假期季採購發生麻煩。共和黨國會議員已經拿供應鏈受阻、通膨危及經濟，來批評拜登經濟面統御不力。

拜登已簽署行政命令，以便順暢取得關鍵礦物及原材料；國防部獲得授權，由國防戰備庫存釋出新的原材料，加速因應美國基本工業出現物資供應不足的問題。

另外，國務院另打算提供資金，協助墨西哥及中美洲減輕供應鏈撕裂、卡堵的問題；在此之前的美國與東協(ASEAN)高峰會上也宣布要注資，簡化海關及貨物放行程序。

拜登也宣布，國務卿布林肯及商業部長雷蒙多明年將舉辦高峰會，建構更強大的供應鏈，足以承受大規模疫病或氣候變遷導致極端天候災損帶來的衝擊。

拜登31日另與土耳其總厄多安(Recep Tayyip Erdogan)及新加坡總理李顯龍分別會談；外界另見到拜登與歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)一起現身，商討制定協議，化解美國與歐盟之間的貿易爭執。

拜登 供應鏈 美國

上一則

COP26 史上最難辦的氣候大會 4大重頭戲登場

下一則

「被極端天氣打敗」倫敦暴風雨 上千COP26代表困車站

延伸閱讀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

G20達多項協議 拜登歸功「美展現實力」但對中俄失望

G20達多項協議 拜登歸功「美展現實力」但對中俄失望

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）