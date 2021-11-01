全球供應鏈之亂 拜登：助墨、中美洲及亞洲改善港口

I拜登總統在20國集團(G20)峰會閉幕日上指出，美國已提出全球供應鏈改善方案。(歐新社)

拜登 總統在20國集團(G20)峰會閉幕日上指出，美國 已提出數項新措施，改善供應鏈 壅塞而傷及全球經濟的問題，另計畫以改善港口營運，注資讓港口設施及貨運運作順暢加快，來減輕通膨衝擊。

美聯社31日報導，拜登以全球視野來打量供應鏈堵塞命題，準備提供新的資金、作業程序，來協助墨西哥、中美洲及亞洲改善各地港口；他指出，以往很少人關注港口貨物流動問題，以至於直到今年才態勢變明，全球貨暢其流的基礎設施已嚴重受損，亟需修補。

拜登表示，供應鏈這項要務，大多數公民從沒一思再想，直到出錯才有警覺；這個問題絕非G20任何國家單方面行動就能解決；因此本次峰會召開，協調各國成為主要理由。

雖說許多世上最大經濟體注資解決新冠疫情的影響，總金額合計達15兆美元，但因貨輪排隊等候卸貨、貨運成本竄升，又沒有足夠的卡車來把貨物載離港口，加之以疫病爆發讓工廠停產，以至各國都因商品供應短絀十分厲害，經濟停滯受損。

供應鏈問題出現，已讓拜登在經濟及政治方面受苦，貨物交期延擱助長通膨，另可能讓假期季採購發生麻煩。共和黨國會議員已經拿供應鏈受阻、通膨危及經濟，來批評拜登經濟面統御不力。

拜登已簽署行政命令，以便順暢取得關鍵礦物及原材料；國防部獲得授權，由國防戰備庫存釋出新的原材料，加速因應美國基本工業出現物資供應不足的問題。

另外，國務院另打算提供資金，協助墨西哥及中美洲減輕供應鏈撕裂、卡堵的問題；在此之前的美國與東協(ASEAN)高峰會上也宣布要注資，簡化海關及貨物放行程序。

拜登也宣布，國務卿布林肯及商業部長雷蒙多明年將舉辦高峰會，建構更強大的供應鏈，足以承受大規模疫病或氣候變遷導致極端天候災損帶來的衝擊。

拜登31日另與土耳其總厄多安(Recep Tayyip Erdogan)及新加坡總理李顯龍分別會談；外界另見到拜登與歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)一起現身，商討制定協議，化解美國與歐盟之間的貿易爭執。