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巴黎氣候協定推手：COP26不致淪為失敗下場

編譯潘勛╱綜合31日電
催生出巴黎氣候協定的推手克莉絲緹娜‧菲格雷斯。(美聯社)
催生出巴黎氣候協定的推手克莉絲緹娜‧菲格雷斯。(美聯社)

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)甫在蘇格蘭格拉斯哥市召開，六年前催生出巴黎氣候協定的推手克莉絲緹娜‧菲格雷斯(Christiana Figueres)31日指出，她不指望本次峰會能出現當年的高光時刻，但還是樂觀，認為倒也不會發生失敗慘況。

美聯社31日報導，前聯合國氣候變遷計畫執行秘書的菲格雷斯指出，格拉斯哥峰會前的磋商進展不夠，無法達成聯合國把全球溫室氣體排放砍半的目標，也沒取得富裕國家的保證，每年給窮國1000億元資金，協助對抗氣候變遷。

菲格雷斯是2015年巴黎氣候協定的重大建築師；她表示就這兩項目標，只怕要再過兩年才能達成，不過倒也還好。

菲格雷斯指出，由科學角度來看，即使還要再花兩年，時間還算來得及；但由政治角度觀之，會叫很多人失望不已，這一點她很清楚，所以她不會推崇本次會議，但她認為眾人有責任，要誠實，真正了解COP26想達成的事功有多複雜。

談到COP26會不會像2009年聯合國哥本哈根氣候談判那樣，以失敗告終，菲格雷斯認為不會淪為那種下場；就因應氣候變遷，確實已有長足進展；推動減緩全球暖化，成就不可謂小。

菲格雷斯形容20國集團在羅馬兩天高峰會上發表的氣候聲明「乏善可陳」，但她認為目前全球氣候的處境，比起六年前在巴黎談判時要改善不少。

菲格雷斯表示，她曉得哪些細節奏效，而促成具歷史意義的巴黎氣候協定，而且相關人等還在致力於此一課題，所以讓她保持樂觀。

拜登總統由羅馬動身前往格拉斯哥前，稱俄、中兩國元首COP26會前「基本上沒現身」，也沒承諾致力於減排溫室氣體。但對中國致力於氣候命題、目前美中關係緊張，菲格雷斯的看法要樂觀得多。

菲格雷斯指出，只因中國國家主席習近平沒能親身前來格拉斯哥，就說中國沒參與，這樣子並不公平；中國長期致力於氣候問題的磋商官員出力與時任國務卿的柯瑞(Jon Kerry)達成四項雙邊協議，才促成締結巴黎氣候協定；另外，美、中過去兩天舉辦高階密集談判，她很高興，盼望能得悉談判結果。

中國 聯合國 氣候變遷

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