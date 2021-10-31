COP26開幕 會者嘆：極端氣候襲來 巴黎協定後沒進展

法國格勒諾布林科技學院學生團體這次持觀察員證，前來參加COP26。特派記者林奐成／攝影

英國時間31日早上，聯合國 氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）在蘇格蘭格拉斯哥揭幕，196國領袖和超過2萬人代表團湧入會場，試圖就減碳 目標達成共識。本報記者在會場採訪來自法國、比利時和斯洛伐克的與會人士，他們紛紛表達對於極端氣候的擔憂，表示氣候確實更暖、水災遽增，希望這次氣候大會，可以做出實際行動，扭轉氣候變遷 。

COP26大會主席沙瑪（Alok Sharma）在開幕式中表示，氣候大會因疫情而延後一年，「但是在這一年間，氣候變遷並未停歇」。他說，聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）日前公布的報告敲響警鐘，清楚顯示人類活動是全球暖化的絕對原因，「控制升溫攝氏1.5度內的機會之窗正在關閉」。

沙瑪說，全球各地都遭受氣候變遷影響，例如馬達加斯加發生全球首起「氣候變遷導致的飢荒」。每個國家的人民都在見證氣候變遷，包括水災、創紀錄的高溫與野火，「我們的地球正在走向最糟情況，唯有我們齊力合作，才能解決這個問題」。

他說，6年前各國在巴黎達成共識，包括要將全球升溫控制在攝氏2度內，並盡力達成1.5度目標，提供氣候資金援助。他呼籲各國要立刻行動，「讓升溫1.5度內仍有可能實現」，而這次的COP26將是世界最後的機會。

法國格勒諾布林科技學院（Grenoble INP）學生團體這次持觀察員證，前來參加COP26。22歲學生馬克辛接受本報訪問時說，他們將參加周邊會議，分享對COP歷史進程的觀察。身為法國人的他雖然以《巴黎協定》自豪，但他批評自從《巴黎協定》之後，「氣候行動並沒有很大進展，一點都不夠」。

氣候變遷是否影響生活？該校教師伊莎貝拉說：「我們有不同類型的氣候變遷狀況」，在法國南部地中海地區，他們發現降雨越來越多，「還發生3000年一見的水災」，而在北部則是遭遇前所未有熱浪。住在山區格勒諾布林的伊莎貝拉發現，「冰河消融，雪量減少，氣候問題非常嚴重」。

東歐國家斯洛伐克代表團一員的蓓提絲則說：「我們國家天氣越來越熱，夏天溫度衝高到攝氏40度，這是非常不尋常現象，尤其城市熱島效應更嚴重。」蓓提絲說，該國政府為了減碳和減少垃圾，正在對一些容器加徵費用，例如不可回收的塑膠袋，在發電上則朝廢煤努力。

全球各國組織共襄盛舉，格拉斯哥火車站湧入大批人潮，來自比利時的公民團體「阿公阿嬤救氣候」是其中之一。團體由10多名已經當了祖父母的民眾組成，他們前來蘇格蘭，先抵達另一大城愛丁堡，再步行4天來到格拉斯哥，邊走邊喊口號表達訴求，希望喚起社會對氣候變遷的重視。

氣候變遷危機有多嚴重？該團體成員瑞多說，今年比利時遭逢嚴重水災，洪水淹過河堤，造成嚴重傷亡，深刻感受極端氣候的衝擊。瑞多說，有感於近年許多年輕中學生發起氣候行動，他和一群阿公阿嬤在4年前成立這個團體，要趁這次大會，參與周邊活動發揮自己力量，拯救下一代孩子。