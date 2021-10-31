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挺墮胎引美國主教不滿 拜登於羅馬出席彌撒領聖體

中央社／羅馬30日綜合外電報導
拜登在羅馬參加20國集團（G20）峰會期間，在美國大使館附近的聖派屈克教堂（St. Patrick's Church）參加彌撒。 美聯社
拜登在羅馬參加20國集團（G20）峰會期間，在美國大使館附近的聖派屈克教堂（St. Patrick's Church）參加彌撒。 美聯社

美國總統拜登支持墮胎權，引發國內保守派主教反彈。拜登昨天會晤教宗方濟各時，獲稱讚是可領聖體的「良善天主教徒」，而他今天也在羅馬一座教堂出席彌撒並領受聖體。

拜登在羅馬參加20國集團（G20）峰會期間，在美國大使館附近的聖派屈克教堂（St. Patrick's Church）參加彌撒；與拜登在同一教堂內的人士告訴路透，拜登出席儀式期間領受聖體。

這位美國史上第二位信仰天主教的總統，時常於華府參加彌撒並領聖體，華盛頓地區的總主教葛瑞格里（Wilton Gregory）並沒有干涉。

聖體聖事（eucharist）又稱「聖餐禮」（holy communion），是天主教會最神聖儀式之一，部分保守派信徒一直呼籲拒讓支持墮胎權的政治人物領聖體。

拜登曾表示，他個人反對墮胎，但他身為民選領袖，不能將自身觀點強加於人。

方濟各（Pope Francis）同時也是羅馬的主教，因此拜登在他的教區出席彌撒、領聖體。

美國的羅馬天主教主教團今年6月表決同意就「聖體聖事」的意義起草聲明，有些主教認為應特別指責一些信仰天主教的政治人物，包括拜登。主教團11月將再度討論這項議題。

支持墮胎權的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也是天主教徒，她家鄉舊金山的總主教曾指，支持墮胎的公眾人物若在他教區內，應拒絕他們領聖體。

方濟各上月被問及美國聖體爭論時說，墮胎即「謀殺」，但也似乎批評美國天主教主教團以政治而非牧靈方式來處理這一議題。

方濟各說：「聖體不是給完人的獎賞…聖體是禮物，是耶穌和教會的臨在。」他還表示，主教們應對支持墮胎權的天主教政治人物懷有「同情和溫柔」。

拜登 美國 墮胎

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