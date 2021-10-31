現場直擊史上最難辦的氣候大會 英國想達成什麼目標？

英國政府面對日益升高的氣候抗議行動，因此在會場內外祭出重重安檢措施。特派記者林奐成／攝影

31日在英國 蘇格蘭格拉斯哥揭幕的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），堪稱「史上最難辦」的氣候大會，記者現場觀察，主辦國英國首先要面對疫情挑戰。英國本土自10月中以來每天確診超過4萬例，全球逾百國家代表湧入更增加防疫壓力，主辦單位因此繃緊神經，要求與會人士抵達英國2天內須做PCR檢測，每天前往會場前則要做快篩「篩好篩滿」，檢驗陰性才放行進場，且口罩也要戴好帶滿。

警方將COP舉辦場所「蘇格蘭會展會議中心」封鎖起來，車輛不得進入。特派記者林奐成／攝影

其次，隨著全球暖化加劇，英國政府面對日益升高的氣候抗議行動，因此在會場內外祭出重重安檢措施。記者走訪發現，警方將COP舉辦場所「蘇格蘭會展會議中心」封鎖起來，車輛不得進入，從外圍入場要經過兩關人員檢查護照、一關最高規格安檢，防止活動出現意外狀況。

另外，當地清潔隊員之前揚言要在大會期間罷工，恐嚴重影響舉行，所幸在大會前兩天，當地政府和工會達成共識，承諾為所有員工加薪，將額外支出4800萬英鎊（約6572.9萬美元）「花錢消災」，避免在峰會期間出現垃圾沒人收，堆積如山的難堪場面。

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）揭幕，防疫最高規格。特派記者林奐成／攝影

英國準備這場盛會2年，不斷端出極具企圖心的氣候政策，例如將2050年溫室氣體「淨零排放」入法，並將於2024年廢止燃煤發電，也在峰會前就公布「COP26必須達成的目標」，包括以下四點，預料將是本次大會重頭戲。

第一，確保本世紀中達到全球淨零排放，讓「升溫攝氏1.5度內」仍有機會達成。英國政府指出，世界各國被要求提出具有企圖心的2030年減排目標，以確保能在本世紀中葉達到淨零排放。要達到目標，各國必須加速淘汰燃煤，鼓勵投資再生能源，減少伐林並加速向電動車輛轉型。

第二，強化氣候變遷 的調適行動，保護人類社群 和自然棲地。英國認為，全球必須攜手合作，鼓勵受到氣候變遷影響的國家，去保護及復育生態系統，包括改善「早期預警系統」和水災防禦，並打造更具韌性的基礎建設和農業，以避免住宅和人命的損失。國際社會尤其要保護那些面對氣候變遷衝擊時，最為脆弱的人群。

第三，動員金融資本。英國政府強調，為了實現前兩項目標，已開發國家必須履行每年至少提供1000億美元氣候資金的承諾。國際金融機構必須扮演角色，各國必須攜手合作，將公私部門的資金釋放出來，以確保達到全球淨零排放。

最後，各國要齊心合作。英國政府指出，在這次會議一定要將巴黎協定的「規則手冊」（Rulebook）定案，也要將野心付諸行動，加速政府、企業與民間社會的合作，才能更快實現氣候目標。