G20夫人峰會 吉兒沒參觀羅馬競技場 將赴那不勒斯基地

G20峰會上，各國領導人另一半在羅馬城的古蹟展開「夫人外交」。圖為第一夫人吉兒．拜登（左五）與領導人配偶在羅馬的多里亞．潘菲利別墅外合影。（取自No. 10 Downing Street官網）

20國集團(G20)峰會本周末於義大利 羅馬舉行，當各國領導人商討急需解決的重大議題之際，領導人的另一半則在羅馬城的古蹟、餐廳中營造「夫人外交」的氛圍。

美國因為澳洲核潛艇合約而與法國關係鬧僵，到29日拜登 總統終於與法國總統馬克宏會晤，試圖持續修復關係；不過就在稍早前，第一夫人吉兒‧拜登已經與法國第一夫人碧姬‧馬克宏(Brigitte Macron)會晤，在一間餐廳共飲白葡萄酒。

吉兒與碧姬兩人都有一頭金髮，而且都不算高䠷，當天兩人都穿著藏青色套裝及藏青色高跟鞋；吉兒表示，兩人共度的時光「很美好」，「朋友倆在一起，就像姊妹淘一樣」。

至於碧姬被問及是否對即將與吉兒見面感到雀躍時，碧姬則點頭表示肯定。

29日稍早前，當拜登與義大利總理德拉吉會晤時，吉兒也在總理府「基吉宮」(Chigi Palace)與總理夫人塞雷娜．卡佩羅(Serena Cappello)享用下午茶。

隔日，吉兒與其他G20與會領導人配偶在羅馬的多里亞．潘菲利別墅(Villa Doria Pamphilj)參加不公開行程，並共進午餐；而在別墅的庭園，則可看到吉兒與英國首相夫人凱莉．強生(Carrie Johnson)走在一起。

同日，許多G20與會領導人配偶一同參觀著名的羅馬競技場(Colosseum)，不過吉兒並未與會。

仍有一些活動是由拜登夫婦共同參與，例如到梵諦岡會見教宗方濟各 時；對於這次會見，吉兒表示「非常美好」，對方濟各的印象也是如此。

吉兒接著會在11月1日前往那不勒斯的美國基地，那裡目前約有8500名海軍官兵駐紮；吉兒在會在當地由國防部支持下營運的高中與師生見面，並發表談話。

這些活動是為軍人家庭提供關懷及支持的「支持軍隊」(Joining Forces)的一環；而此倡議，正是在2011年時，由當時的第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)及當時尚為第二夫人的吉兒共同發起。