氣候峰會登場 29年來誓言遏止暖化 地球卻變更熱

世界各國領袖過去29年來都開會誓言遏止全球暖化，但地球卻變得愈來愈熱，氣候威脅也愈來愈致命。圖為加州死亡谷今年6月17日創下華氏130度紀錄。（Getty Images）

世界領袖過去29年來會商遏止全球暖化的辦法，地球卻在這段時間內愈來愈熱，氣候威脅也變得更致命。

1992年，全球逾100位領袖在里約熱內盧召開「地球峰會」(Earth Summit)，商討全球化等環境議題；當時的美洲原民代表里昂斯(Oren Lyons)酋長說：「真的曾有希望，感受到強大福祉，能為地球做些什麼。」

如今，高齡91歲的里昂斯表示，當年的希望儼然幻滅，「海冰溶解，每況愈下，宛如30年的倒退」。

數據顯示，過去29年間，數兆噸海冰消失，燃燒化石燃料產生數十億噸溫室氣體，數十萬人因為氣候變遷 造成的高溫 等天災死亡。

世界各國領袖過去29年來都開會誓言遏止全球暖化，但地球卻變得愈來愈熱，氣候威脅也愈來愈致命。圖為加州死亡谷今年6月17日創下華氏129度紀錄。（Getty Images）

30年前代表美國 出席地球峰會的環保署長萊利(William Reilly)表示，政府數據與科學報告凸顯「地球失去了多少」。

1992年的地球峰會促成2015年的巴黎氣候峰會，今年會議則於蘇格蘭格拉斯哥召開，各國領袖持續探討減少排碳的辦法。

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)表示，氣候變遷在1992年顯然是個問題，「影響未來許多人的性命與生計，當時的未來已經出現，我們沒有時間了。」

世界領袖曾達成兩大遏止氣候變遷的協定，分別是1997年的京都議定書，限制已開發國家的二氧化碳排放，但不管制窮國，相關措施需要各國國會批准的緣故，直到2005年才付諸實行；2015年的巴黎協定，則讓各國制定排放標準。

排放量數一數二的美國在兩次協議中都居中磋商，但都在共和黨總統就任後退出協定，而今拜登政府如今已重返巴黎協定。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)數據顯示，1992年以來，年均溫增加近華氏1.1度；1992年迄今，全球八度刷新年度全球高溫紀錄，阿拉斯加均溫自1992年來增加華氏2.5度。

環境組織「北極監測和評估方案」(AMAP)指出，北極暖化速度是全球的兩倍，部分季節已增至三倍。

英國里茲大學(University of Leeds)氣候學者謝帕德(Andrew Shepherd)表示，升溫融化海冰，1992年來，地球失去36兆噸海冰；南北極海冰夏季融冰量較以往多，格林蘭與南極洲冰蓋大幅流失，冰河消融比以往更甚。

跨部門消防中心(NIFC)數據顯示，美國的野火延燒面積倍增，1983年到1992年，每年平均延燒270萬英畝，2011年至2020年，平均燒毀750萬英畝。

在天災方面，1992年迄今，美國至少發生265起損失逾10億元的氣候災難，其中18起發生在今年，這些災難造成1萬1991人死亡，總損失約1兆8000億元。