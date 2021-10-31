歐巴馬將出席COP26 助拜登贏回國際信任度

前總統歐巴馬將在格拉斯哥舉行的COP26氣候會議上現身說法，協助拜登贏回世界對美國領導力的信心，讓全球聯盟在川普治下脫軌四年後重回正軌。（Getty Images）

前總統歐巴馬 很不尋常地將在格拉斯哥舉行的COP26氣候會議上現身說法，試圖讓國際社會相信，美國 在應對氣候變化一事上，影響力更大的是拜登 ，而非川普；歐巴馬的幕僚和友人表示，歐巴馬希望在此問題上協助拜登贏回世界對美國領導力的信心，讓全球聯盟在川普治下脫軌四年後重回正軌。

在歐巴馬主政期間負責氣候問題的前白宮顧問波德斯塔(John Podesta)告訴有線電視新聞網(CNN)：「歐巴馬在全球各地都有追隨者，多項民調顯示，年輕人對民主能否奏效、政客能否勝任都感到絕望，卻普遍認為歐巴馬鼓舞人心，說話中肯」，「歐巴馬知道他正在交棒，」波德斯塔說，「他明白自己正在扮演重要角色。」

官員表示，白宮渴望協助。一位國務院官員在描述這個罕見的「雙總統」合作團隊時，稱讚歐巴馬是「我們最強大的一位全球行動倡導者」，說他將是「一個受歡迎的聲音」。

前總統歐巴馬將在格拉斯哥舉行的COP26氣候會議上現身說法，協助拜登贏回世界對美國領導力的信心，讓全球聯盟在川普治下脫軌四年後重回正軌。（Getty Images）

然而，這也顯示，拜登政府承認川普執政讓美國的國際信任度下降，歐巴馬與全球民意聯繫的程度比拜登總統多得多。

2008年歐巴馬競選總統時找拜登擔任他的競選搭檔，部分原因是歐巴馬缺乏外交經驗和信譽；現在兩人的角色互換，歐巴馬將成為支持拜登的人；但為了不搶走拜登風采，歐巴馬要等到11月8日、拜登本人出席締約方大會活動一周後，才會現身大會。

歐巴馬在蘇格蘭停留期間，準備將大部分時間放在年輕人身上；歐巴馬基金會已與哥倫比亞大學氣候學院(Climate School)協調，將和青年活動人士舉辦圓桌會議，許多出席者是他全球獎學金計畫得主，他也將敦促商界領袖加快清潔能源投資腳步。

由於拜登政府近來與國會的基礎建設法案談判最後只爭取到5000億元經費，拜登當前目標應該是希望世人相信，他不是一個只會空口說白話的人；這在前總統川普於2017年宣布美國退出巴黎協定、2019年聲稱「氣候變化是中國騙局」之後，顯得尤其重要。

智利環境部長兼上屆巴黎協定締約方大會 (Conference of Parties，COP) 主席施密特(Carolina Schmidt)表示，「歐巴馬是『巴黎協定』締約者之一，拜登總統已確認美國將全力展開應對氣候行動。但我們不僅需要領袖，還需要每個國家、尤其是碳排放大國具體承諾最遲在2050年實現碳中和。美國協助達成這些全球協議，是個好消息。」

一位匿名歐盟外交官更坦率地談到拜登在國會推動議程面臨卡關的問題，他表示，現任和前任美國總統都來到蘇格蘭，「很高興看到美國重新站在對抗全球氣候暖化前線。但你在國內做的事情，與你在國際上做的事情一樣重要；一個揮之不去的問題是：你能說到做到嗎？」