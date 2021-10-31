白宮擬撥5550億抗氣候變遷 振興規模是歐巴馬政府6倍

對抗氣候變遷，人們最普遍的疑問是：美國和世界各國做得到嗎？圖為氣候峰會前夕，民眾在格拉斯哥示威，要求各國立即行動，不要空談。（Getty Images）

白宮日前公布拜登 總統「重建美好未來」(Build Back Better)施政計畫，創下美國 史上最大規模潔淨能源投資，其中包括5550億元包裹的抵稅(tax credits)、補助及各種旨在降低溫室氣體排放的措施。

在民主黨 中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)堅持下，民主黨雖然最後放棄納入針對電廠改革的重要條款，但最終版本的草案內容為企業及消費者提供各種抵稅福利，民眾購買電動車、加裝太陽能板、翻修建築將更加方便，有利於廠商在美國製造風力渦輪發電機與其他潔淨能源設備。

對抗氣候變遷，人們最普遍的疑問是：美國和世界各國做得到嗎？圖為氣候峰會前夕，民眾在格拉斯哥示威，要求各國立即行動，不要空談。（Getty Images）

對抗氣候變遷法案公布的時間點，剛好是拜登出席聯合國峰會議前；白宮希望展現美國對於國際氣候協議的承諾，有能力說到做到；這項法案一旦通過，加上聯邦政府一連串的行政措施，將讓拜登把美國溫室氣體排放量在不到九年的時間裡，降回2005年時的排放紀錄。

前總統柯林頓任內的聯邦環境保護署(EPA)署長、前總統歐巴馬任內的白宮首席氣候顧問布朗納(Carol Browner)說，拜登的政策將帶來改變遊戲規則的革新。

布朗納說，相較於2009年時為潔淨能源投入數十億元的振興法案，拜登政策的手筆「是歐巴馬政府的六倍。當時我們覺得我們的計畫規模已經非常龐大了」。

共和黨國會議員則說，拜登政策將讓美國變得不再能夠便利運用豐富的油礦供應；共和黨籍亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)28日在眾院監督暨改革委員會聽證會上說，拜登與國會盟友經常推動「導致能源價格升高、通貨膨脹惡化」的政策。

華盛頓郵報報導，民主黨推出的對抗氣候變遷計畫，凸顯了從歐巴馬執政時期到現在的政策改變；十多年前，歐巴馬的施政優先目標為經濟及健保立法，而不是推動改善氣候變遷的法案。

報導指出，美國在今年已發生多起野火，洪災災情陸續傳出；科學界提出警告說，各國必須在這個十年結束之前大量降低二氧化碳排放，而拜登與民主黨則把潔淨能源視為經濟政策的核心議題。