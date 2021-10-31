我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

白宮擬撥5550億抗氣候變遷 振興規模是歐巴馬政府6倍

記者顏伶如／綜合報導
對抗氣候變遷，人們最普遍的疑問是：美國和世界各國做得到嗎？圖為氣候峰會前夕，民眾在格拉斯哥示威，要求各國立即行動，不要空談。（Getty Images）
對抗氣候變遷，人們最普遍的疑問是：美國和世界各國做得到嗎？圖為氣候峰會前夕，民眾在格拉斯哥示威，要求各國立即行動，不要空談。（Getty Images）

白宮日前公布拜登總統「重建美好未來」(Build Back Better)施政計畫，創下美國史上最大規模潔淨能源投資，其中包括5550億元包裹的抵稅(tax credits)、補助及各種旨在降低溫室氣體排放的措施。

民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)堅持下，民主黨雖然最後放棄納入針對電廠改革的重要條款，但最終版本的草案內容為企業及消費者提供各種抵稅福利，民眾購買電動車、加裝太陽能板、翻修建築將更加方便，有利於廠商在美國製造風力渦輪發電機與其他潔淨能源設備。

對抗氣候變遷，人們最普遍的疑問是：美國和世界各國做得到嗎？圖為氣候峰會前夕，民眾...
對抗氣候變遷，人們最普遍的疑問是：美國和世界各國做得到嗎？圖為氣候峰會前夕，民眾在格拉斯哥示威，要求各國立即行動，不要空談。（Getty Images）

對抗氣候變遷法案公布的時間點，剛好是拜登出席聯合國峰會議前；白宮希望展現美國對於國際氣候協議的承諾，有能力說到做到；這項法案一旦通過，加上聯邦政府一連串的行政措施，將讓拜登把美國溫室氣體排放量在不到九年的時間裡，降回2005年時的排放紀錄。

前總統柯林頓任內的聯邦環境保護署(EPA)署長、前總統歐巴馬任內的白宮首席氣候顧問布朗納(Carol Browner)說，拜登的政策將帶來改變遊戲規則的革新。

布朗納說，相較於2009年時為潔淨能源投入數十億元的振興法案，拜登政策的手筆「是歐巴馬政府的六倍。當時我們覺得我們的計畫規模已經非常龐大了」。

共和黨國會議員則說，拜登政策將讓美國變得不再能夠便利運用豐富的油礦供應；共和黨籍亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)28日在眾院監督暨改革委員會聽證會上說，拜登與國會盟友經常推動「導致能源價格升高、通貨膨脹惡化」的政策。

華盛頓郵報報導，民主黨推出的對抗氣候變遷計畫，凸顯了從歐巴馬執政時期到現在的政策改變；十多年前，歐巴馬的施政優先目標為經濟及健保立法，而不是推動改善氣候變遷的法案。

報導指出，美國在今年已發生多起野火，洪災災情陸續傳出；科學界提出警告說，各國必須在這個十年結束之前大量降低二氧化碳排放，而拜登與民主黨則把潔淨能源視為經濟政策的核心議題。

拜登 美國 民主黨

上一則

氣候峰會登場 29年來誓言遏止暖化 地球卻變更熱

下一則

川普移民法復活？13紅州檢察長法律戰擋移民

延伸閱讀

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端
施壓OPEC 拜登敦促G20主要能源生產國增產

施壓OPEC 拜登敦促G20主要能源生產國增產
全球氣候峰會將揭幕 拜登空手與會

全球氣候峰會將揭幕 拜登空手與會
共和黨執政11州提訴訟 告拜登疫苗強制令違憲

共和黨執政11州提訴訟 告拜登疫苗強制令違憲

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦