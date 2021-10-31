G20協議全球企業稅最低15% 富國成大贏家

20國集團領袖30日在羅馬舉行峰會首日，宣布支持向跨國企業徵收最低15%全球企業稅。美國等富裕國家政府是此協議主要贏家。圖為峰會領袖拍「全家福」。前左一為拜登總統。（路透）

20國集團(G20)領袖30日在羅馬舉行峰會，首日便為課徵最低15%企業稅的全球稅改協議背書，希望醞釀十多年的此項協議可保護各國未來財政收入，讓國際大企業營運取得穩定性；富裕國家政府是此協議主要贏家，其中包括美國 。

●稅收轉至消費地 非公司所在地

協議目的是要結束各國政府企業稅的逐底競爭；協議分兩部分：對跨國大企業的獲利課徵最低稅率15%的全球企業稅，為大多數政府增加更多歲入；稅收轉至公司對消費者銷售地，而非公司設立所在地。

●美國獲利將是中國 15倍

據估計，美國由這項最低稅率新規定獲得的額外收入，將是中國的15倍；另項報告估計，新稅收分配方式可為52個開發中國家增加每年15億至20億元總收益，只占富國因協議獲益的一小部分。

徵收全球最低稅後，跨國大企業避稅變難。圖為亞馬遜、谷歌、臉書標識。(美聯社)

●跨國大公司 利潤藏海外變難

G20的稅改目標在限制企業利用在低稅收國家如愛爾蘭登記其獲利而減少繳稅；在全球化發展下，企業很容易就能將生產轉移到橫跨許多不同國家，且隨著數位技術興起，企業不必在各國實體設店，就能在各地銷售商品。

協議細節在10月稍早敲定時，拜登 總統便表示，此協議「將消除跨國公司將工作和利潤轉至國外的動機，確保這些公司在國內公平繳稅。協議證明，世上其他地區都同意企業可以也應該做更多事，確保世界重建得更好。」

●協議要求定新法 拜登還要過難關

然而，該協議要求參與國制定新法，對拜登政府來說可能會很棘手；共和黨抨擊說，與外國分享新稅收，其方式需要簽訂條約，故需參院三分之二同意；這代表示此案至少要獲得17位共和黨籍參議員支持才能過關。其他國家也了解拜登政府要取得這種票數，恐面臨阻礙。

20國集團是在2013年正式啟動國際稅收制度改革進程；在全球金融危機爆發後，許多成員國對舊有的數千條雙邊稅收協定讓國際企業繳稅有洞可鑽，深表不滿。過去10年間，G20成員就貿易等經濟競爭領域的關係緊張日益加劇，稅收談判有時幾近破裂，因此達成任何形式的協議，都被視為重大成就。

經濟合作發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development)稅務管理負責人聖阿曼斯(Pascal Saint-Amans)表示，「任何對全球化的抵制，也應該是對稅收多邊主義的抵制；但如果想保護主權，就需要稅收合作。」

●最低稅率收入 美國可獲591億元

由 G20領袖支持的這項協議獲得136國支持，包括愛爾蘭等原本希望將稅率保持在12.5%的國家；法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)29日在20國官員抵達羅馬時表示，「新國際稅收制度獲一致同意，對大家來說都是好消息，這顯然是國際稅收體系的革命。」

據研究機構歐盟稅務觀察站(EU Tax Observatory)分析，最低稅率可能為參與國政府帶來相當於2139億美元的額外收入；其中大部分流向富國政府，其中包括美國的591億美元和歐盟成員國738億美元；全球人口最多的中國和印度，將分別獲得39億美元和4億6000萬美元；OECD估計，全球重新分配稅款將達1250億美元。