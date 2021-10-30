CDC：曾染疫但未接種 再感染機率為接種者5倍以上

聯邦疾病防治中心(CDC )29日公布的研究指出，曾感染新冠肺炎痊癒但未接種疫苗 者，再次染疫的機率是已完全接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗者的五倍以上。

該研究樣本是當局透過美國九個州的監測網路紀錄，找出染疫住院的成年患者進行評估，並將結果刊登於CDC「死亡率與發病率周報」(Morbidity and Mortality Weekly Reports)；研究作者指出，比較已染疫和三至六個月前接種新冠疫苗的患者中，由疫苗觸發的免疫反應比感染者體內產生的免疫力還更具保護力。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示：「現在我們有更多證據向民眾重申接種疫苗的重要，即使你已經感染過新冠肺炎也一樣。」

本月稍早CDC也曾公布一份肯塔基州的確診數據，指未接種疫苗者二度感染的機率是已完全接種者的兩倍以上，但也未納入接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的樣本，目前當局建議接種嬌生疫苗後兩個月應盡快接種補強針。

研究作者表示，莫德納疫苗的保護力比輝瑞疫苗高，且65歲以上接種補強針的保護力亦是如此。

CDC公布截至8月底的數據顯示，全美16歲以上曾經染疫且體內擁有抗體的人口占比約22%，但已接種疫苗者中擁有抗體保護的比率高達九成。

然而，參與該研究的科學家也在其中註明與以色列 近日公布的一項報告與本研究有出入；雖然以色列的研究還有待同行評審，但該研究稱因感染使「人體自然產生的免疫力」對於二次感染具有「更持久且更強大的保護」。

不過兩項研究的樣本也不盡相同，以色列研究採用任意確診者，但CDC研究特別聚焦於染疫出現症狀而就醫的患者；且以色列研究樣本也鎖定接種疫苗後保護力開始削弱的人，亦即接種疫苗至少六個月以上。