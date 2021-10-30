CDC：曾染疫但未接種 再感染機率為接種者5倍以上
聯邦疾病防治中心(CDC)29日公布的研究指出，曾感染新冠肺炎痊癒但未接種疫苗者，再次染疫的機率是已完全接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗者的五倍以上。
該研究樣本是當局透過美國九個州的監測網路紀錄，找出染疫住院的成年患者進行評估，並將結果刊登於CDC「死亡率與發病率周報」(Morbidity and Mortality Weekly Reports)；研究作者指出，比較已染疫和三至六個月前接種新冠疫苗的患者中，由疫苗觸發的免疫反應比感染者體內產生的免疫力還更具保護力。
CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示：「現在我們有更多證據向民眾重申接種疫苗的重要，即使你已經感染過新冠肺炎也一樣。」
本月稍早CDC也曾公布一份肯塔基州的確診數據，指未接種疫苗者二度感染的機率是已完全接種者的兩倍以上，但也未納入接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的樣本，目前當局建議接種嬌生疫苗後兩個月應盡快接種補強針。
研究作者表示，莫德納疫苗的保護力比輝瑞疫苗高，且65歲以上接種補強針的保護力亦是如此。
CDC公布截至8月底的數據顯示，全美16歲以上曾經染疫且體內擁有抗體的人口占比約22%，但已接種疫苗者中擁有抗體保護的比率高達九成。
然而，參與該研究的科學家也在其中註明與以色列近日公布的一項報告與本研究有出入；雖然以色列的研究還有待同行評審，但該研究稱因感染使「人體自然產生的免疫力」對於二次感染具有「更持久且更強大的保護」。
不過兩項研究的樣本也不盡相同，以色列研究採用任意確診者，但CDC研究特別聚焦於染疫出現症狀而就醫的患者；且以色列研究樣本也鎖定接種疫苗後保護力開始削弱的人，亦即接種疫苗至少六個月以上。
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