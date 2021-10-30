WHO：歐洲疫情升溫 上周新增病例占逾全球一半

全球新冠疫情好轉之際，歐洲新增確診人數和染疫病歿數卻反常上升。圖為英國球迷19日在進場觀看足球賽前，須提供疫苗接種紀錄供查核。（路透）

就在美國將自11月8日起，開放完成疫苗 接種及病毒檢測的旅客入境前，世界衛生組織(WHO)發布最新報告，指出儘管新冠疫情 在世界多地開始有緩解跡象，歐洲卻反其道而行，成為全球唯一新增確診數、染疫病歿數均上升的地區；這是受到當地部分地區疫苗接種率低、經濟解封，以及氣溫轉寒等因素所影響。

世衛 秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)28日表示，由於歐洲疫情升溫，全球疫情的新增病例及病歿數再度呈現增加趨勢，扭轉過去兩個月來的趨緩，這樣的情勢又是個例證，說明疫情「遠未結束」。

世衛的報告指出，從本月18日至24日間，全球超過一半的新增病例來自歐洲，是全球唯一新增確診數、染疫病歿數均上升的地區。

歐洲疫情升溫的主因是當地氣溫已經轉寒，而東歐、西歐各地的升溫原因各不相同，其中東歐地區疫情尤其嚴峻，主因是當地疫苗接種率低，這又與當地民眾普遍不信任其政府有關。

目前波羅的海三小國，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛的新增確診數每10萬人均超過100人，波蘭在最近兩周的疫情，也以85%、100%的幅度升溫中；其中拉脫維亞在歐盟成員國中接種率最低，完成接種的比率不到50%，烏克蘭更只有16%。

至於羅馬尼亞，近期的染疫病歿人數則是自疫情爆發以來的最高點。

不過西歐的疫情升溫亦不容小覷，德國從10月初以來，新增確診數增加約100%，疫情自今夏變未緩解的英國，目前新增確診數唯每10萬人中有66人；比利時解封之後，病例數也有上升跡象。

由於疫情嚴峻，拉脫維亞21日再度祭出大規模經濟封鎖，為歐盟成員國近期以來首宗，俄羅斯亦同；愛沙尼亞則祭出較不嚴格的防疫新措施。

整體而言，歐洲的新增病例數為每10萬人中有29人，歐盟完成疫苗接種的比率為64%；而美國目前的新增病例數為每10萬人中有22人。

拜登政府本月25日宣布，自今年11月8日起，除來自疫苗特別短缺的國家及外交官外，入境美國的18歲以上國際旅客都必須完全接種獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世衛認可的疫苗，包括嬌生、莫德納、輝瑞、阿斯特捷利康(AZ)和中國國藥、科興等六種。