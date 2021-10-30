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緬因州強制醫護接種疫苗 最高法院拒擋

記者胡玉立／綜合報導
緬因州早自1989年以來，就要求醫護人員接種各類傳染病疫苗，但仍有不少人拒不接種。圖為該州民眾10月22日在巴斯市遊行，抗議強制接種疫苗令。（美聯社）
緬因州早自1989年以來，就要求醫護人員接種各類傳染病疫苗，但仍有不少人拒不接種。圖為該州民眾10月22日在巴斯市遊行，抗議強制接種疫苗令。（美聯社）

最高法院29日以6：3的票數拒絕阻止緬因州強制要求醫護人員接種新冠疫苗，就算醫護人員以宗教理由反對亦然。持異議的三位大法官都是立場最保守的大法官。

最高法院依照對緊急申請做裁決的慣例，未對此簡短命令提出任何理由，但三位保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)和戈薩奇(Neil Gorsuch)提出長篇異議，指大多數人嚴重地誤入歧途。

戈薩奇代表三位大法官寫道，「有許多其他州採用宗教豁免，緬因州卻採取不同路線，因此，過去18個月來一直在抗疫前線服務的醫護人員現在被解雇，失去工作；他們全是為了堅持自己受憲法保護的宗教信仰，其困境值得我們關注」。

緬因州早自1989年以來，就要求醫護人員接種各類傳染病疫苗；該州也在2019年新冠疫情開始前，依73%的選民公投結果，頒布州法，取消基於宗教或哲學理由的豁免。只有當醫療專業人員判定某人接種疫苗「在醫學上不明智」，緬因州才可以豁免那些勞工毋須接種。

緬因州是在8月規定新冠疫苗也被列為必須接種的疫苗，且接種截止日期是10月29日。幾名醫護人員為此提控，指那種要求侵犯了憲法規定可自由行使宗教的權利。但緬因州聯邦地方法院法官利維(Jon D. Levy)做出對原告不利的裁決。

利維寫道，「與COVID-19傳播相關的嚴重病病和死亡風險，以及州和地方政府為降低風險所做的努力，都為現代生活的大部分向面造成負擔。」「原告基於宗教信仰，拒絕接種疫苗，已經或將導致與其工作有關的真正困難。儘管他們聲稱其宗教信仰不讓他們接種疫苗，但他們並未被阻止忠於其宗教信仰。」

位於波士頓的美國第一巡迴上訴法院三名法官，後來也一致同意列維法官的裁決。但緬因州案件原告表示，緬因州是局外人，才會拒絕給予宗教豁免。

原告向法官表示，「幾乎所有其他州都找到了一種在不踐踏宗教自由的情況下，抵禦相同病毒的方法；其中包括人口較少、土地面積比緬因州大得多的州。如果佛蒙特州、新罕布夏州、阿拉斯加州、達科他州、蒙大拿州、懷俄明州、加州和哥倫比亞特區都能找到既防止COVID-19又尊重個人自由的方法，那麼緬因州也可以才對。」

緬因州 疫苗 大法官

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