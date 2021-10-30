情報總監解密文件：疫源是動物或實驗室 恐永無法確定

國家情報總監辦公室29日公布完整的保密版調查報告，指出武漢病毒研究所人員在2019年11月開始尋求治療呼吸系統疾病的信息，但不能就此論定是新冠病毒的源頭。圖為國家情報總監海恩斯(Avril Haines)日前在一項活動中致辭。(美聯社)

儘管拜登 政府在新冠病毒溯源問題對中國 窮追猛打，甚至動用國家情報機關追查，但國家情報總監(Director of National Intelligence)29日公布完整的保密版調查結果，指出除非出現不可預見的突破，否則將永遠沒法確定新冠病毒是來自動物傳播或是實驗室洩漏所致。

拜登是在5月下旬下令國家情報機關90天之内提交新冠溯源調查報告，似指中國隱瞞從武漢實驗室洩漏病毒；中國對此一直強烈否認，並指責是美國疫情惡化的甩鍋做法。

國家情報總監辦公室在8月提交的初步報告，指無法就病毒源頭得出一致結論，唯一直可以確定的它不是一種人工研發的生化武器，大多數情報部門認為病毒不是經過基因改造的。

國家情報總監辦公室29日公布完整的保密版調查報告，指出武漢病毒研究所 人員在2019年11月開始尋求治療呼吸系統疾病的信息，但不能就此論定是新冠病毒的源頭。

報告也駁回所有有關中國將新冠毒作為生物武器的指控，因為支持這個說法的人根本沒法進入武漢病毒研究所內，只能視之為科學上的無效主張，甚至是散布虛假信息。

參與調查的五個情報部門裡，四個表示病毒最初是從動物傳染給人類，而第五個部門則適度認為第一例人類感染與實驗室有關。

在撰寫這份調查報告前，分析人員就報告內所描述的，分別由A組與B組展開辯論，以確認每個細節，而最後得出的結論是，除非出現不可預見的突破，否則將永遠沒法確定新冠病毒，究竟是來自動物傳播或是由於實驗室洩漏；同時百分百肯定，要追查病毒的來源通常並不容易，甚至是不可能。

它以嚴重急性呼吸道症候群(SARS)為例，研究人員2003年2月首次發現了該病毒，同年年底，科學家們發現果子狸是可能的中間宿主，直至2017年，才將病毒的原始來源追溯到中國雲南省的蝙蝠洞穴。

報告明確表示，調查人員仍然希望中國提供的數據類型，包括武漢多個市場的紀錄和組織樣本，包括華南海鮮批發市場等。疫情爆發初期，華南海鮮市場出售的動物被指是病毒源頭，但後來已給排除這個可能性。