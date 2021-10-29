拜登新預算框架 華府智庫：朝正確方向邁出有限步伐

拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。(路透)

納入高收入附加稅 億萬富豪稅未列

白宮 28日公布的社會支出法案框架，包括了對企業及高收入家庭加稅，日前引發輿論熱議的億萬富豪未實現資本利得稅則未列入，法案文字也沒有提及銀行必須把客戶帳戶資料送交國稅局 (IRS)備查；但收入數百萬元的高收入族群以及億萬富豪將面臨附加稅(surtax)。

附加稅法源根據來自「歐記健保」(ObamaCare)的投資所得課稅條款，同時延長「超額營業損失限制」(excess business losses limitation)；年收入超過1000萬元者，附加稅稅率為5%，年收入超過2500萬元者還要再加收3%附加稅。

無黨派華府智庫「稅務政策中心」(Tax Policy Center)資深研究員羅森塔爾(Steven Rosenthal)分析，白宮提案內容是朝著正確方向邁出有限的步伐，為拜登支出法案籌措預算 來源，「這些都是紮實的經費來源」。

羅森塔爾說：「不過，最大的步驟並沒有包括在提案中，例如調高企業稅率，以及解決有錢人大量累積財富卻一輩子只須繳交少額稅金的問題。」

加稅提議：15%企業最低稅

法案中的加稅提議，除了15%企業最低稅(corporate minimum tax)之外，還有股票回購(stock buybacks)收取1%稅捐附加費(surcharge)，針對跨國企業訂定的國際稅改革，則遵循本月稍早與全球100多國達成協議展開。

白宮官員說，這套加稅計畫將在10年創造大約2兆元稅收，做為拜登總統「重建美好未來」(Build Back Better)支出法案的預算之用，待國會表決通過。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，法案內容包括為國稅局增加預算，擴大稅務審查，日前引發民主黨國會議員、共和黨陣營及銀行業界組織紛紛反對的消費者帳戶動態資料送交國稅局備查，則未出現於法案當中。

一名政府官員說，法案條款將為國稅局提供充裕經費，但銀行提供客戶帳戶資料給國稅局的提議則不會列入。

華盛頓郵報分析，社會支出及對抗氣候變遷包裹法案的最主要預算來源，包括為國稅局提高預算以擴大追查逃漏稅、對大型企業開徵企業最低稅，以及修改適用於跨國企業的國際稅稅制。

報導指出，白宮公布的提案內容，並沒有包括某些手段積極的富人加稅措施，拜登2020年競選期間承諾上台後將推翻前總統川普任內於2017年推出的共和黨版減稅政策，法案中也未提及。