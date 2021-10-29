我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

拜登新預算框架 華府智庫：朝正確方向邁出有限步伐

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。(路透)
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。(路透)

納入高收入附加稅 億萬富豪稅未列

白宮28日公布的社會支出法案框架，包括了對企業及高收入家庭加稅，日前引發輿論熱議的億萬富豪未實現資本利得稅則未列入，法案文字也沒有提及銀行必須把客戶帳戶資料送交國稅局(IRS)備查；但收入數百萬元的高收入族群以及億萬富豪將面臨附加稅(surtax)。

附加稅法源根據來自「歐記健保」(ObamaCare)的投資所得課稅條款，同時延長「超額營業損失限制」(excess business losses limitation)；年收入超過1000萬元者，附加稅稅率為5%，年收入超過2500萬元者還要再加收3%附加稅。

無黨派華府智庫「稅務政策中心」(Tax Policy Center)資深研究員羅森塔爾(Steven Rosenthal)分析，白宮提案內容是朝著正確方向邁出有限的步伐，為拜登支出法案籌措預算來源，「這些都是紮實的經費來源」。

羅森塔爾說：「不過，最大的步驟並沒有包括在提案中，例如調高企業稅率，以及解決有錢人大量累積財富卻一輩子只須繳交少額稅金的問題。」

加稅提議：15%企業最低稅

法案中的加稅提議，除了15%企業最低稅(corporate minimum tax)之外，還有股票回購(stock buybacks)收取1%稅捐附加費(surcharge)，針對跨國企業訂定的國際稅改革，則遵循本月稍早與全球100多國達成協議展開。

白宮官員說，這套加稅計畫將在10年創造大約2兆元稅收，做為拜登總統「重建美好未來」(Build Back Better)支出法案的預算之用，待國會表決通過。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，法案內容包括為國稅局增加預算，擴大稅務審查，日前引發民主黨國會議員、共和黨陣營及銀行業界組織紛紛反對的消費者帳戶動態資料送交國稅局備查，則未出現於法案當中。

一名政府官員說，法案條款將為國稅局提供充裕經費，但銀行提供客戶帳戶資料給國稅局的提議則不會列入。

華盛頓郵報分析，社會支出及對抗氣候變遷包裹法案的最主要預算來源，包括為國稅局提高預算以擴大追查逃漏稅、對大型企業開徵企業最低稅，以及修改適用於跨國企業的國際稅稅制。

報導指出，白宮公布的提案內容，並沒有包括某些手段積極的富人加稅措施，拜登2020年競選期間承諾上台後將推翻前總統川普任內於2017年推出的共和黨版減稅政策，法案中也未提及。

國稅局 預算 白宮

上一則

兆元基建案仍卡眾院 民主黨進步派與波洛西角力升高

下一則

美軍駐台協訓部隊「特戰合作組」曝光 今年起常駐

延伸閱讀

詹森送個人肖像、雷根偷睡覺…美總統會晤教宗趣事多

詹森送個人肖像、雷根偷睡覺…美總統會晤教宗趣事多
拜登墮胎、同性戀立場惹敵意 與教宗會面直播突取消

拜登墮胎、同性戀立場惹敵意 與教宗會面直播突取消
1兆元基建案仍卡眾院 民主黨進步派堅持與預算案掛勾

1兆元基建案仍卡眾院 民主黨進步派堅持與預算案掛勾
觀察站／美戰略轉清晰？蔡英文更近戰爭風險？

觀察站／美戰略轉清晰？蔡英文更近戰爭風險？

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
國防部長奧斯丁（左）22日在布魯塞爾北約防長會議上與土耳其防長阿卡爾交談。歐新社

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

2021-10-22 08:21
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告