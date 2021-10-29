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民主黨內鬨不斷 共和黨冷眼觀戰：真的挺精采的

編譯林育正／綜合28日電
民主黨內部為社會安全網法案的預算協商爭論不休，共和黨作壁上觀，期望在明年的期中選舉獲漁翁之利。圖為共和黨籍的眾院少數黨領袖28日在國會舉行記者會。（Getty Images）
民主黨內部為社會安全網法案的預算協商爭論不休，共和黨作壁上觀，期望在明年的期中選舉獲漁翁之利。圖為共和黨籍的眾院少數黨領袖28日在國會舉行記者會。（Getty Images）

民主黨內部正因社會安全網法案的預算協商爭論不休，隔岸觀火的共和黨，則透過四面八方的抨擊，期待法案胎死腹中，以便在期中選舉漁翁得利。

社會安全網法案的預算案框架，為近年來最大的立法協商，民主黨內不同勢力互相拉扯牽制；由於採取預算協商模式，讓共和黨只能在一旁坐等，希望民主黨因這項1.85兆元的預算框架協商陷入內亂。

「這真的挺精采的。」共和黨參議員孔寧(John Cornyn)說：「他們必須在被極左派牽著走的同時，滿足政治基本盤；我們不喜歡在立法過程中被屏除在外，但這是他們的選擇。」

在少數重要立法上與民主黨合作，也參與起草基礎建設法案的共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)說：「身為對兩邊意見都保持開放態度、與民主黨人在不同立法上合作的議員，沒能參與的感覺是有點不習慣。」

但對社會安全網法案持反對態度的共和黨，在檯面下並沒有缺席，共和黨議員藉機頻頻開砲。

關注環境與能源議題的參院共和黨議員就批評民主黨「毫無節制地課稅與花費」，也批評開支法案不僅耗費龐大，並將導致油價飆漲；任何有機會得利的議題，共和黨竭盡所能展開抨擊，等著看法案無疾而終。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)更形容擴大兒童抵稅額(child tax credit)，無疑是交錢到無證移民手中；他更指氣候變遷政策只為滿足社會主義者，提高能源價格的同時，讓拜登在蘇格蘭的氣候高峰會有政績可以說嘴，「這為美國人帶來痛苦，卻讓他在格拉斯哥獲得喝采。」

參院共和黨團第二號人物、南達科他州參議員熊恩(John Thune)和同僚也抨擊徵收富豪未實現資本利得稅(unrealized capital gains tax)的提案說：「美國歷史上我從沒看過有人想在你賺錢之前，就先課稅的。」

共和黨不斷發動口水戰，坐等民主黨失敗；孔寧說：「我們在場邊，可不是在當啦啦隊。」

共和黨 民主黨 預算

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