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拜登1.85兆預算框架 聚焦氣候、健保、教育、稅法

記者張筠／華盛頓報導
拜登政府計畫給三至四歲的所有兒童提供免費學前班(pre-K)教育，該計畫預計每年將服務600萬名兒童。圖為紐約市布魯克林的一個學前班。（美聯社）
拜登政府計畫給三至四歲的所有兒童提供免費學前班(pre-K)教育，該計畫預計每年將服務600萬名兒童。圖為紐約市布魯克林的一個學前班。（美聯社）

拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架，主要改革健保、教育、氣候變化、稅法等領域：

5550億因應氣候變遷

在應對氣候變化方面，拜登政府計畫斥5550億元，為安裝太陽能屋頂、購買電動汽車的家庭提供稅收抵免的福利，激勵發展清潔能源的行業，創造30萬份就業機會。

清潔能源抵稅將出現在開支法案中。圖為邁阿密一對夫婦選購特斯拉電動車。（Getty...
清潔能源抵稅將出現在開支法案中。圖為邁阿密一對夫婦選購特斯拉電動車。（Getty Images）

3-4歲兒童免費學前班

在兒童教育方面，拜登政府計畫給三至四歲的所有兒童提供免費學前班(pre-K)教育，該計畫預計每年將服務600萬名兒童。

在育兒方面，拜登政府推出「可負擔高質量育兒」(Affordable High Quality Child Care)計畫，針對收入不超過所在州平均中位數2.5倍的家庭，聯邦政府將把這些家庭的育兒費用控制在他們收入的7%以內，但家長必須在職、正在求職、或參加與健康相關的看護訓練或工作；此計畫預計惠及2000萬兒童，且持續六年。

新冠育兒補貼僅延1年

拜登政府也計畫持續新冠疫情期間推出的育兒補貼和援助計畫，將「兒童扶養稅額抵免」(child care tax credit)延長一年至2022年，每月給六歲以下的兒童提供300元，給六至17歲的兒童提供250元，預計將惠及逾3500萬戶家庭。

編譯郭宣含/整理
編譯郭宣含/整理

工作所得抵稅時限延長

拜登也將「工作所得抵稅」(Earned income tax credit，EITC)延長至2022年，並將最高抵稅額度增加了三倍，降低門檻，放寬年齡限制，讓更多民眾受益，該計畫的收益人群為1700萬名低薪無子女工人。

在家庭護理方面，拜登的預算案旨在改善老年人和殘障家庭的護理服務，擴大醫療補助的覆蓋範圍，減少申請補助的等待時間，此外拜登政府也計畫改善護理行業的就業質量，預計給育兒和學前教育共撥款4000億元，稅收抵免總額將達2000億元，家庭醫療保健措施將耗資1500億元。

醫療保險僅惠及助聽

拜登政府擴大醫療保健的計畫，限於為有醫療保險的民眾，推出350億元的助聽器福利。...
拜登政府擴大醫療保健的計畫，限於為有醫療保險的民眾，推出350億元的助聽器福利。圖為佛州醫生為一名病患檢查聽力。（Getty Images）

拜登擴大醫療保健的計畫，限於為有醫療保險的民眾，推出350億元的助聽器福利；另將可負擔健保(Affordable Care Act)的相關補貼延長至2025年，預計總額耗資1300億元，這將降低這項俗稱「歐記健保」(Obamacare)的成本，重點惠及中等收入家庭和中產階級民眾。

其他關於可負擔住房、食品營養、高等教育等的投資預計將耗資2800億元；另外拜登也計畫斥1000億元來支持移民和邊境管理系統，加快綠卡申辦速度，推進900萬份積壓未處理的簽證。

拜登宣布的這項1.85兆元預算案，刪除民主黨進步派積極爭取的「免費就讀社區學院」(Free community college)、帶薪病假(Paid family and sick leave)、牙醫和眼科補貼、州稅及地方税抵扣(State and local tax deduction)等。

拜登 教育 歐記健保

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