1.85兆預算 拜登：攸關民主黨國會地位和總統之位

拜登總統28日在搭機前往歐洲出席峰會前數小時，宣布1.85兆元預算案框架。(路透)

拜登 總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算 案框架，試圖在無休止的政策分歧與黨派內鬥中，為他已延宕數月的經濟議程找到出路；拜登稱「沒有人會得到所有想要的」，對民主黨 議員在妥協後，終將放下歧見，支持這項從原本3.5兆元規模大幅縮水的預算案有信心，否則包括民主黨在國會兩院的地位與他當總統的命運，都會受到重創。

為解決黨內意見分歧延後訪問歐洲行程的拜登，28日上午奔赴國會商討法案細則，懇請民主黨議員放下歧見，推進他提出的1.85兆元經濟與環境法案。

拜登推遲了自己的歐洲行，專程到國會與民主黨會晤，希望能敲定這項緊急事務；「紐約時報」引述熟悉這項閉門會議的知情人士報導，拜登在會上告訴民主黨，「我們有一個可以在參院拿到50票的框架，若要說下星期(投票)的結果，將決定(民主黨在)眾院和參院的多數地位，以及我的總統之位，一點都不誇張。」

拜登與國會議員會後，在白宮在東廳發表談話說，「經過數月來艱難且深思熟慮的協商，我知道我們已經有了一項歷史性的經濟框架，這一框架包括對美國以及人民的歷史性投資。」

拜登並未表明國會民主黨人是否均支持1.85兆元的新框架，但也表示信心說，指經過數月的深入協商，這些歧見已經消除「沒人會得到所有想要的，也包括我在內。但這就是何為妥協，這就是共識，也是我做事的基礎。」

拜登也坦承，他的政見無法在當前立法會期中實現，包括免費社區大學及聯邦帶薪家事假，「這項議程都包括在這些法案裡，這是8100萬美國人投票(給我)的原因，他們的心聲應該被聽到，而不是被否定。」

法案還有許多關鍵細節尚未確定，拜登同時也在努力說服自由派支持另一項1兆元的基礎設施法案，該法案早前已在參院通過；據消息人士指，拜登當天上午也私下表示，「我們急需表決這兩項法案。」

但自由派議員依舊對此新框架不滿意，其中還刪除了他們看重的優先項目；預算委員會(Budget Committee)主席、參議員桑德斯(Budget Committee)說，「我會說，你勾畫了一項非常重要的法案，但我想我們要一起讓法案更好。」