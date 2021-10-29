我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

1.85兆預算 拜登：攸關民主黨國會地位和總統之位

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統28日在搭機前往歐洲出席峰會前數小時，宣布1.85兆元預算案框架。(路透)
拜登總統28日在搭機前往歐洲出席峰會前數小時，宣布1.85兆元預算案框架。(路透)

拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架，試圖在無休止的政策分歧與黨派內鬥中，為他已延宕數月的經濟議程找到出路；拜登稱「沒有人會得到所有想要的」，對民主黨議員在妥協後，終將放下歧見，支持這項從原本3.5兆元規模大幅縮水的預算案有信心，否則包括民主黨在國會兩院的地位與他當總統的命運，都會受到重創。

為解決黨內意見分歧延後訪問歐洲行程的拜登，28日上午奔赴國會商討法案細則，懇請民主黨議員放下歧見，推進他提出的1.85兆元經濟與環境法案。

拜登推遲了自己的歐洲行，專程到國會與民主黨會晤，希望能敲定這項緊急事務；「紐約時報」引述熟悉這項閉門會議的知情人士報導，拜登在會上告訴民主黨，「我們有一個可以在參院拿到50票的框架，若要說下星期(投票)的結果，將決定(民主黨在)眾院和參院的多數地位，以及我的總統之位，一點都不誇張。」

拜登與國會議員會後，在白宮在東廳發表談話說，「經過數月來艱難且深思熟慮的協商，我知道我們已經有了一項歷史性的經濟框架，這一框架包括對美國以及人民的歷史性投資。」

拜登並未表明國會民主黨人是否均支持1.85兆元的新框架，但也表示信心說，指經過數月的深入協商，這些歧見已經消除「沒人會得到所有想要的，也包括我在內。但這就是何為妥協，這就是共識，也是我做事的基礎。」

拜登也坦承，他的政見無法在當前立法會期中實現，包括免費社區大學及聯邦帶薪家事假，「這項議程都包括在這些法案裡，這是8100萬美國人投票(給我)的原因，他們的心聲應該被聽到，而不是被否定。」

法案還有許多關鍵細節尚未確定，拜登同時也在努力說服自由派支持另一項1兆元的基礎設施法案，該法案早前已在參院通過；據消息人士指，拜登當天上午也私下表示，「我們急需表決這兩項法案。」

但自由派議員依舊對此新框架不滿意，其中還刪除了他們看重的優先項目；預算委員會(Budget Committee)主席、參議員桑德斯(Budget Committee)說，「我會說，你勾畫了一項非常重要的法案，但我想我們要一起讓法案更好。」

拜登 民主黨 預算

上一則

拜登第二次外訪出席2峰會 主打「團結抗中」

下一則

戴琪：美中關係如乾柴 誤判恐引燃大火

延伸閱讀

詹森送個人肖像、雷根偷睡覺…美總統會晤教宗趣事多

詹森送個人肖像、雷根偷睡覺…美總統會晤教宗趣事多
拜登墮胎、同性戀立場惹敵意 與教宗會面直播突取消

拜登墮胎、同性戀立場惹敵意 與教宗會面直播突取消
1兆元基建案仍卡眾院 民主黨進步派堅持與預算案掛勾

1兆元基建案仍卡眾院 民主黨進步派堅持與預算案掛勾
觀察站／美戰略轉清晰？蔡英文更近戰爭風險？

觀察站／美戰略轉清晰？蔡英文更近戰爭風險？

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
國防部長奧斯丁（左）22日在布魯塞爾北約防長會議上與土耳其防長阿卡爾交談。歐新社

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

2021-10-22 08:21
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告