拜登公布1.85兆預算案框架 「沒人得到想要的一切」

拜登總統（右）28日在搭機前往歐洲出席峰會前數小時，宣布1.85兆元預算案框架，儘管從原本3.5兆元的提案大幅縮水，卻仍須拉攏關鍵議員支持，才能通過。左為副總統賀錦麗。（Getty Images）

拜登 總統28日公布一項1.85兆的社會支出預算 案框架，希望凸顯幾個月來黨內在社會支出和氣候協商取得進展，但仍未能說服黨內的中間派和進步派；溫和派的聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)和)和席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)保持樂觀但未透露是否支持，進步派的桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)則表明不會支持，並建議眾院 延後表決1兆元的基礎建設案。

在拜登搭機前往歐洲出席20國集團(G20)峰會前幾個小時，白宮宣布1.85兆元預算案框架，從原本3.5兆元的提案縮水近一半；民主黨急於完成黨內協商，但眾院民主黨進步派與溫和派等不同派系各有所圖，迄今無法達成共識。

拜登在電視演說中表示，這項預算案具歷史性，民主黨經數月協商終於敲定這項「重建美好未來」(Build Back Better)計畫，「沒人得到他們想要的一切，我也是，但這就是妥協。」

白宮公布的預算案框架包括大撥經費給托兒補助、全民學齡前免費教育、家庭減稅、居家照護長者與殘障人士，以及因應氣候變遷減稅；不過也少掉許多黨內優先要務，像是有薪家事假計畫、聯邦醫療保險包括眼睛和牙齒保健等；允許政府藥價協商則尚無定案。

在拜登和黨內眾議員協商後，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為已為1兆元的基建預算案鋪平道路，要求即刻表決；但消息人士表示，30名進步派議員支持拜登預算案框架，但希望能了解這項社會政策與氣候議案的更多細節；這番要求迫使民主黨在兩個月內二度延後表決基建案；不過進步派表示，他們希望眾院下周能通過議案。

眾院民主黨人公布社會政策和氣號變遷的內容，不過波洛西坦言可能再行修改；許多修改內容是與曼欽和席納瑪協商後的產物，不過兩人28日都未表態支持白宮預算框架。

席納瑪表示，她與白宮在預算協調案上已有重大進展，期待擴大經濟機會並幫助更多家庭；曼欽也未回應是否支持該預算，他表示：「此案由眾院全權決定。」

兩人的答覆難使進步派滿意，桑德斯28日表示，他不打算支持該預算案，「眾院表決基建案前，眾議員有權知道50名參議員是否支持協調法案(reconciliation bill)。」

白宮希望國會通過協調法案，桑德斯表示該預算案框架有重大落差，他提到美國人處方藥費在全球最貴，但預算案卻未涵蓋此項目，若波洛西強行表決基建案，恐招使進步派反對。