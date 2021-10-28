蔡英文：願在習近平同意下 坐下來談兩岸關係

中華民國總統蔡英文接受有線電視新聞網專訪說，她沒放棄促進兩岸關係的可能性，也願意在中國國家主席習近平同意下，雙邊坐下來談。（本報資料照片）

中華民國總統蔡英文 接受有線電視新聞網(CNN)專訪說，她沒放棄促進兩岸關係的可能性，也願意在中國 國家主席習近平同意下，雙邊坐下來談。

「我鼓勵他(指習近平)能和台灣 的政府和人民有更多對話，更了解台灣；當然，台灣也會做更多來更了解中國的情況。」蔡英文說。

蔡英文說，若雙方可以坐下來暢談分歧，並嘗試達成某些讓兩岸可以和平共存的安排，她認為這是台灣人民、中國人民乃至區域民眾的期待。

蔡總統說，「習近平真的想要一個與世界或區域眾人和平相處的關係嗎？或者他要的是所有人俯首貼耳的主宰地位，聽命於他或中國？」

她表示，「來自鄰國的威脅越來越大，(他們)越發野心勃勃和擴張主義，因此，原本他們可以接受的事情，現在可能已經無法接受了」。

蔡英文表示，她相信即便是政治體系截然不同的兩個政府，仍能在和平狀態下共存；民主有時是混亂的、對抗的，但最後總能找到最好的治理方式，及建立社會秩序的最佳方式，與所有人和平相處。

蔡英文說，台灣一再表示想和中國展開對話，這是在處理兩岸關係時，避免誤解和誤判的最佳方式。

蔡英文的任期直到後年1月，她對CNN說，她的首要任務包括連結世界與台灣，團結台灣人民免遭其他政府意圖分裂，「我希望他們會記住我是一個盡最大努力保護這塊土地的人，確保這塊土地更加安全和富韌性」。

來源：CNN