美中關係緊張？拜登出席2峰會 呼籲「抗中崛起」

拜登總統本周將赴羅馬參加20國集團峰會，隨後赴蘇格蘭參加聯合國氣候峰會，美中緊張關係備受矚目。圖為他27日以視訊方式出席東協會議。（歐新社）

美聯社報導，拜登 總統周末赴歐洲接連出席兩場峰會，中國 國家主席習近平則以新冠疫情為由迴避出席，沒機會和拜登見面；雖然如此，兩場峰會討論的重點都離不開中國，美中之間的緊張關係益受矚目。

拜登將赴羅馬參加20國集團峰會，隨後赴蘇格蘭參加聯合國氣候峰會；就任10個月來僅和習近平通過兩次電話的拜登，預定年底前和習視訊會談；拜登顯然希望和習近平遠距峰會之前，把國內和國際要務辦妥，積累自己談判的籌碼。

他的國內要務是要國會支持他大舉投資美國 勞動力與關鍵產業的預算案，稱這是對付中國崛起的最佳妙方，也希望國際友邦加入這個「抗中崛起」的行動。

他在G-20峰會上，預定把「建回更好美國」計畫擴大為「建回更好世界」(Build Back Better World)計畫，敦促先進民主國家展現「民主實力」，把中共的「一帶一路」基建計畫比下去；他也將敦促民主友邦加速捐助疫苗給發展中國家，不讓中共的「疫苗外交」專美於前。

報導指出，不管中情局長或軍方參謀聯席會議主席如何警告中國崛起對美國構成威脅，也不論媒體如何以「新冷戰」形容美中對抗新局勢，全球兩大經濟體如今是既競爭又互相依賴的關係，尤其是經濟，不可能像蘇聯時代，雙方鮮少貿易；對抗氣候變遷和遏制伊朗的核武計畫，兩國更非合作不可；拜登維持了川普施對中國徵收的關稅，卻改不了兩大經濟體難以脫鉤的現實。

北京則不但想甩脫美國關稅的桎梏，還亮出各領域的實力，要美國承認中國的地緣政治實力，也警告美國不要干涉中國「地盤內」的事物。

戰略與國際研究中心資深副主任古德曼（Matthew Goodman）把美中關係稱為「我們這一代的一大問題。」就算兩國就台灣、網路安全、產業回流等問題愈走愈遠，在攸關人類存亡的氣候變遷問題上，拜登非與中國「持續合作」不可。

白宮國安顧問蘇利文希望中國了解，要穩定全球經濟，美國有一套積極計畫，也有一套「保護美國勞工、美國產業」的辦法，就看「中國政府準備提出什麼，又將如何做」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點