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第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

密利：中國測試「極音速」武器 系統 美高度關切

記者張文馨／綜合報導
參謀首長聯席會議主席密利受訪表示，高度關切中國測試極音速武器系統，並暗示在極音速武器研發上，美國已落後中國。（美聯社）
參謀首長聯席會議主席密利受訪表示，高度關切中國測試極音速武器系統，並暗示在極音速武器研發上，美國已落後中國。（美聯社）

美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)接受彭博電視台訪問時表示，高度關切中國測試極音速武器系統，這是一次非常重大的軍事技術事件，他認為當前狀況已相當接近60多年前蘇聯衛星搶先上太空的「人造衛星時刻」，美國全面關注此事。

來源：David Rubenstein

彭博電視27日播出對密利的專訪。密利並未透露更多細節，但根據彭博報導，密利的說法是美國政府官員至今對此事最為大膽的承認。

「接近蘇聯衛星搶先上太空時刻」

密利說，極音速飛彈只是一項武器系統，中國軍事能力遠不止此，北京從傳統的陸海空領域到太空與網路，全面快速拓展軍力，加上有全球野心，所以目前中國非常值得關注。

密利說，「我們看到一項測試極音速武器系統的重大事件，這令人高度關注。有媒體以『斯普特尼克時刻』（Sputnik moment）形容，我不確定，不過我認為很接近了，美國全面關切此事。」

中武器研發 美要迎頭趕上

所謂斯普特尼克時刻，距今超過60年，指的是1957年前蘇聯搶先美國發射人造衛星上太空，震驚西方世界，也給美國帶來非常大的震動與刺激。當時還在冷戰期間，蘇聯此舉引發接下來20多年美蘇的太空競賽。美國在太空領域奮發圖強、急起直追，終於在10多年後率先登陸月球，並在太空探測領域將蘇聯遠遠拋在身後。

密利將中國的高極音速武器試驗比作斯普特尼克時刻，實際上是在暗示，至少在高極音速武器研發方面，美國已經落後於中國，必須發奮圖強、迎頭趕上。

密利表示，美國也在實驗、測試並發展包括極音速、人工智慧、機器人等各種科技；在全世界範圍內匯聚相關先進科技。

外界推斷中國在8月間測試「極音速飛彈」使用長征二號丙(2C)載運火箭發射升空。圖...
外界推斷中國在8月間測試「極音速飛彈」使用長征二號丙(2C)載運火箭發射升空。圖為8月24日長征二號丙運載火箭在中國酒泉衛星發射中心發射升空。(中新社)

中太空實力 美情報部門驚

英國「金融時報」日前報導，中國今年夏天試射兩枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，繞地球飛行。中方的太空實力已讓美情報部門大感意外。

中國外交部隨即駁斥金融時報報導，稱這是今年7月的一次例行「航天器（太空飛行器）試驗」，用於驗證該飛行器可重複使用；這項技術將為人類利用太空，提供更便捷與廉價的往返方式，全球多國均有類似試驗。

極音速飛彈的速度，是音速五倍以上，能降低被偵測及攔截的機率，被視為下一代武器。法新社報導，全球極音速武器計畫領先國家有中國、俄羅斯與美國。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

太空 美國 密利

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