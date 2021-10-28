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蔡英文證實美軍駐台協訓 有信心美國會捍衛台灣

記者張文馨／華盛頓報導
中華民國總統蔡英文接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時表示，來自北京當局的威脅「與日俱增」，她並首次證實美軍在台訓練。(截圖自CNN電視畫面)
中華民國總統蔡英文接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時表示，來自北京當局的威脅「與日俱增」，她並首次證實美軍在台訓練。(截圖自CNN電視畫面)

中華民國總統蔡英文26日在總統府接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，首度證實有部分美國軍人駐台灣協助台灣軍隊訓練，並對美國是否會在台灣遭受中國攻擊時捍衛台灣說：「我確實有信心。」

此外，拜登總統27日在東亞峰會談及台灣議題說，中國對台灣的脅迫行動，威脅區域的和平穩定。

拜登21日曾在CNN節目回答「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」時說，「對，我們有此承諾」，被質疑揚棄美國長期以來，不明確表態美國會出兵協助台灣的「戰略模糊」政策，但白宮事後立刻澄清，拜登沒有宣布對台新政策，美國政策不變。

來源：CNN

CNN記者詢問蔡總統，「是否有信心，美國會在台灣遭受中國攻擊時捍衛台灣？」

「我確實有信心。」蔡英文說，「基於長期的雙邊關係，我們擁有來自美國人民、國會和政府的支持，這都非常有幫助。」

CNN報導，蔡英文表示，她相信若台灣遭受中國攻擊，美國和其他區域的民主國家，會基於美台長期關係而伸出援手。

蔡總統說，台灣並不孤單，因為台灣是尊重自由、愛好和平、共享價值的民主國家，且台灣是全球半導體供應鏈的領頭羊，確保台灣安全符合區域鄰國的共同利益。

問到台灣如何自我防衛，蔡總統表示，台灣會盡可能地捍衛自己，「但讓我重申，重要的是我們有來自盟友和理念相近國家的支持。」

CNN記者問到有美軍駐台協助訓練，蔡總統首度證實此事說，「是的。」不過，她沒有透露目前有多少美軍在台灣，只表示「沒有外界想像的多」，「就提升國軍防禦能力，我們和美國有多方合作。」

美軍早在1979年美台斷交前就陸續撤離台灣，但自去年起，媒體陸續報導，有小規模美軍駐台協助。

美軍航母「雷根號」及「尼米茲號」近期一直在台海和南海一帶活動，與解放軍軍演針鋒相...
美軍航母「雷根號」及「尼米茲號」近期一直在台海和南海一帶活動，與解放軍軍演針鋒相對。圖為「雷根號」。（路透）

拜登27日在東亞峰會對包括中國總理李克強在內的18國領導人說，中國對台灣的脅迫行動威脅區域的和平穩定，美國也高度關切，並重申對台灣的承諾「堅若磐石」。

拜登在這場視訊活動談到台灣與南海議題，他說，美國完全致力於海洋自由、開放水路和自由流通的商業，包括在南海；與會的中方代表為李克強，其餘包括澳洲、印度、日本、紐西蘭、南韓和俄羅斯等東協成員國領導人。

日本首相岸田文雄在會後對媒體表示，他在會中也言及香港、新疆維吾爾自治區的人權狀況，以及台灣海峽和平穩定的重要性。

路透報導，李克強在會中表示，維繫南海的和平穩定和自由航行符合所有人的利益，「南海是我們共同家園。」

此外，對美國是否邀請台灣參加12月初登場的民主峰會，一名美國國務院發言人以背景方式表示，美國已依循基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，和台灣討論參與峰會事宜，「我們相信台灣可以針對對抗威權主義、打擊貪腐、促進國內外人權的峰會目標做出有意義的承諾。」

美軍在台為台軍提供訓練指導首獲中華民國總統證實。圖為國軍漢光29號演習澎湖操演。...
美軍在台為台軍提供訓練指導首獲中華民國總統證實。圖為國軍漢光29號演習澎湖操演。（本報系資料照片）
解放軍戰機近期頻繁擾台，美中台關係也因此出現微妙變化。圖為台空軍F-16戰機（左...
解放軍戰機近期頻繁擾台，美中台關係也因此出現微妙變化。圖為台空軍F-16戰機（左）監控解放軍戰機。（圖／台國防部提供）

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