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屈服？強硬？美中氣候變遷攻防 柯瑞面臨難題

編譯洪毅╱綜合26日電
氣候特使柯瑞(John Kerry)。(美聯社)
氣候特使柯瑞(John Kerry)。(美聯社)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)召開在即；「華盛頓郵報」報導，面對全世界排碳量最大、擁有全世界一半燃煤發電廠的中國，又堅持美國必須擱置人權、香港、新疆、台灣、貿易、網攻等議題才肯合作，讓氣候特使柯瑞(John Kerry)不單面臨反對派攻擊，也並非所有白宮官員都與他同調。

今年初夏時，柯瑞曾向拜登總統表示，除非改善與中國關係，不然應對氣候變遷的目標將「無法達成」；支持改善美中關係者以「自由派」為主，例如聯邦眾議員格里哈爾瓦(Raúl Grijalva)、趙美心(Judy Chu)就曾在至拜登的信上說，與中國合作「至關重要」，若不加強溝通合作，甚難想像還有其他應對氣候變遷的可能性。

但是柯瑞呼籲改善美中關係的作法引來批評，聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)等就曾指控，就是柯瑞從中運作，拖延「防止維吾爾人強迫勞動法」(Uyghur Forced Labor Prevention Act)的立法進程，或是阻攔其他白宮擬議、對中國的強硬措施，呼籲拜登應該把柯瑞換掉。

華郵取得的文件顯示，柯瑞的副手裴爾辛(Jonathan Pershing)曾向國會議員表示，全球大部分太陽能板的多晶矽(Polysilicon)材料來自新疆，供應鏈移轉需要5年至10年的時間，希望立法能夠「更具靈活性」一些。

甚至部分白宮官員的態度也與柯瑞不一致，例如國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)就曾表示，他懷疑能否單靠美國就能說服中國減少碳排放；消息人士還向華郵表示，柯瑞曾在初夏呼籲拜登跟中國國家主席習近平通話，但是蘇利文不認同此舉，認為「為時太早」。

消息人士也表示，中國「只依據自己的國家利益做決定」，也不會依循外交途徑的做法處理氣候問題，因為他們沒有「如果我們對中國好一點，他們就該在氣候上有多一些行動」的信念；不過，與許多官員一樣，他也相信柯瑞與蘇利文在對中國的態度上，其實是「殊途同歸」。

拜登不希望在COP26空手而去，政府也希望在未來四年將排碳量降至2005年時的一半；但是綠色和平(Greenpeace)東亞政策高級顧問李碩表示，COP26可能會是「有史以來最艱難的氣候峰會」。

柯瑞 中國 拜登

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