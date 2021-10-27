富豪稅、帳戶申報爭議大 1.75兆元開支案 財源難找

拜登總統急於在本周內讓國會通過一再縮水的總預算案。圖為拜登26日在白宮與東南亞國協組織領袖舉行視訊峰會。(美聯社)

民主黨 為規模1.75兆元的社會支出及對抗氣候變遷的預算法案籌措經費來源，加稅提議如今都遭遇阻撓；對億萬富豪徵收未實現資本利得稅(unrealized capital gains tax)、修改銀行帳戶申報規定等提議，都有民主黨籍國會議員反對。

原本民主黨計畫透過向企業及富人加稅，解決社會支出與對抗氣候變遷法案的經費問題，但民主黨中間派要角、亞歷桑納州聯邦參議員 席納瑪(Kyrsten Sinema)卻不同意。

曼欽：逾萬元銀行帳戶交國稅局 不會列入

西維州參議員曼欽擋下國稅局可查納稅人1萬元以帳戶資料的籌措預算經費的提案。(美聯社)

另一方面，民主黨籍國會議員日前提議，帳戶存款餘額1萬元以上，銀行就必須提供資料給國稅局(IRS)以便加強檢查，另一位民主黨中間派關鍵人物西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)26日說，這項提議「很糟糕」，不會列入預算法案最終版本。

共和黨參議員對包裹法案一致反對之下，50名民主黨參議員必須全數贊成，不得跑票，法案才有過關希望；華爾街日報報導，民主黨方面為了法案預算來源，已經連續幾天大傷腦筋。

副總統賀錦麗25日在白宮主持與國會議員的預算協商會議，做最後努力。(美聯社)

報導指出，拜登總統26日在白宮會晤民主黨籍眾議員 ，繼續磋商包裹法案；拜登幾位高層幕僚則前往國會山莊與席納瑪會商；部分民主黨人士認為，儘管對於加稅、是否納入健保及氣候變遷條款仍有歧見，但有機會針對法案基本架構達成協議；某些民主黨員則說，如果不涉及細節的法案大綱能在本周之內拍板，對民主黨來說就是最佳情境。

華爾街日報報導，與會人士透露，拜登對民主黨籍眾議員說，即使某些條款未能列入法案最終版本，但政府仍將視為施政優先要項。

眾議員海姆斯質疑：富豪投資虧損 如何計算

知情人士指出，白宮與民主黨高層目前正在討論向億萬富豪徵收未實現資本利得稅，並對企業帳面收入(book income)徵收最低稅負(minimum tax)，席納瑪對於這些提議抱持開放態度；參議員曼欽則表示支持這些提議。

不過，民主黨籍康州聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)說，當億萬富豪投資虧損時，未實現資本利得稅將如何計算，令人感到憂慮；他說：「要讓富人公平繳稅，其實還有其他20種以上更好也更可行的辦法，而不是推出讓我覺得只是像文宣一樣的提案。」