民主黨擬對億萬富豪加稅 馬斯克痛罵：奸人

身價剛晉升兆元的億萬富翁馬斯克批民主黨增億萬富豪稅方案。(路透)

特斯拉電動車廠執行長馬斯克 (Elon Musk)日前加持一篇推特 文章，大批民主黨 擬向超級億萬富豪加稅的構想，指出若向未交易資本利得開稅，億萬富豪雖先吃到苦頭，但幾年內就會向中產階級的退休投資開刀；民主黨花光別人的錢之後，就會轉向中產階級徵稅。

國會山莊報(The Hill)26日報導，馬斯克25日在富比士(Forbes)的億萬富豪榜上，淨值高居榜首；社群網站推特出現一則貼文，主打電郵照片，可供選民寄給選區民代，反對民主黨的加稅構想；貼文表示，「希望各位反對國會議員魏登加徵未實現資本利得稅提案。」

馬斯克顯然支持該推特貼文的內容，於是回應推文表示，「沒錯。到最後，他們(指民主黨)花光他人(指億萬富豪)的錢，就會來找你們(指中產階級)了。」

另有一則推文26日寫道，「我寧可讓馬斯克也不願讓(財政部長)葉倫來撥派資本。」馬斯克回應推文說，「誰最擅長撥派資本，是企業還是政府？這才是重點所在。」馬斯克另說，「這些奸人還打算把資本分配跟消費混淆起來。」

國會民主黨人正快馬加鞭，制定預算案最後細節，包括如何籌措財源來施政，馬斯克於是有感而言。

馬斯克特別直指參院金融委員會主席魏登(Ron Wyden)；魏登提案想對億萬富豪的未實現(即未交易)資本利得課稅，目前在國會山莊獲得支持；中間派參議員席納瑪反對向大企業及富翁調高稅率，一些國會議員於是指望向億萬富豪未實現資本利得加稅，能成為替代稅收來源。

但魏登的提案仍面臨阻撓，有些民主黨人對預算案添增新稅提案，已表示猶豫。此外，一些專家也表示，要打造出加稅細則有其困難。

魏登26日回應馬斯克的批評說，想避稅逃稅的才是「奸人」，千方百計不想繳稅。

目前人們的投資升值，但並未出售，即所謂未實現資本利得，還不必因此而繳稅；魏登提案開徵「市場對市場」的未實現資本利得稅，可能適用於大約700名納稅人，他們擁有超過10億元的資產，或者連續三年收入達1億元。