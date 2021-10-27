5-11歲、小劑量…FDA顧問小組支持兒童疫苗

拜登政府20日宣布針對五至11歲兒童的新冠疫苗施打計畫，在FDA批准後，可望在11月初向各州兒科診所、藥房、公校發放疫苗。圖為康州一醫護人員為13歲的Charles Muro打疫苗。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )疫苗 顧問小組26日表決以除了一票棄權外全數贊成的結果，認定輝瑞(Pfizer)藥廠兒童劑量的新冠疫苗有助於5歲至11歲之間兒童避免感染新冠病毒，接種疫苗利多於弊；顧問小組成員也衡量兒童施打新冠疫苗的潛在風險，包括是否像青少年或年輕成年人一樣引發心臟方面副作用的罕見案例。

兒童感染新冠病毒之後，陷入重症的機率雖然比老年人低，但多位顧問小組成員決定，應該讓家長擁有選擇權，為兒女決定是否接種新冠疫苗，尤其是高風險族群或住在防疫措施較為鬆散地區的民眾，有些學校並沒有戴口罩規定。

顧問小組成員之一、聯邦疾病防治中心(CDC)專家柯恩(Amanda Cohn)指出：「這個年齡層的孩子應該與其他年齡層民眾一樣，享有接種疫苗的機會。」

8300多兒童染疫住院 大約百死

FDA並不需要完全採納顧問小組的建議，未來幾天FDA也將宣布是否同意；如果FDA接受顧問小組意見，接下來CDC將決定是否建議家長讓孩子接種新冠疫苗，並說明哪些兒童應該施打新冠疫苗。

根據統計，年齡在5歲至11歲之間的全美兒童，累計染疫住院通報案例超過8300例，其中三分之一案例轉入加護病房，死亡案例則約100例。

劑量僅成人1/3 特製針筒包裝

美聯社報導，各州政府現正積極準備推出兒童疫苗，與青少年與成年人接種的輝瑞疫苗劑量相比，兒童疫苗劑量將只有三分之一；兒童疫苗將以特製橘蓋針筒內包裝，避免與成年人使用的疫苗混淆。

全美已有超過2萬5000名小兒科醫師與家庭醫師登記，願意參加兒童疫苗施打計畫。

FDA疫苗顧問小組成員、密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)兒童慈惠醫院(Children's Mercy Hospital)醫師波特諾伊(Jay Portnoy)說，收到超過4000封來信要求投票 反對兒童疫苗，但他仍相信研究數據證明兒童疫苗有效且可靠。

波特諾伊說，他在顧問小組表達意見，是代表「每天診所面對的兒童家長，他們很害怕送孩子上學，他們的聲音應該被聽到」。

瑪雅醫學院(Meharry Medical College)醫師希爾德雷斯(James Hildreth)投票贊成兒童疫苗，是因為要確保迫切需要接種疫苗的孩子們都有疫苗可打，特別是非洲裔與拉丁裔兒童。