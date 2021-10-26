疫苗+檢測報告 國際旅客入境頒細節

美國公布國際入境新規細節，除豁免者外，入境旅客無論有無接種疫苗，都要提供檢測證明。圖為抵達華府機場的入境旅客。(Getty Images)

拜登政府25日宣布，根據新規，從今年11月8日起，入境美國 的絕大多數國際旅客都必須完全接種新冠肺炎疫苗，但18歲以下兒童、來自數十個疫苗短缺國家的公民則可豁免；另外，不論國際旅客是否完成疫苗接種，聯邦政府要求所有旅客搭機抵美前，都必須接受新冠病毒檢測 ，航空公司也要蒐集國際旅客抵美後的聯絡資料，以備日後進行接觸史追蹤的不時之需。

美國政府接受的疫苗廠牌必須獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)緊急使用授權，包括輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)、 國藥集團(Sinopharm)和北京科興(Sinovac)。

此外，新規並要求已接種新冠疫苗的旅客，必須出示搭機前三天之內的病毒檢測陰性報告，未打新冠疫苗的旅客則必須提交搭機前一天的病毒檢測報告。

由於許多地區仍未開放兒童施打新冠疫苗，因此新規並未要求未滿18歲兒童必須完成接種；不過，2歲以上兒童旅客都需要繳交病毒檢測報告。

一名資深政府官員指出，疫苗短缺國家的定義為全國成年人疫苗接種率不滿10%的國家，大約包括全球50個國家。官員指出，這些國家公民必須出示政府核發的旅行信函，列舉前往美國的具體原因，不能只是單純觀光旅遊。

新規上路後，聯邦疾病防治中心(CDC)檢疫官員將抽查(spot-check)入境美國旅客是否遵守規定；航空公司若未落實新規，出現每起旅客違規案例，將面臨3萬5000元罰款。

白宮25日發布的書面聲明表示，這項旅遊新規的適用對象並不包括持符合規定簽證抵美的外國政府官員，以及持E-1簽證的台灣「台北經濟文化代表處」(TECRO)或其他駐美經文處(TECO)人員及直系親屬。

根據新規，持非移民簽證的外國籍旅客，11月8日起入境美國時都需要完成新冠疫苗接種(fully vaccinated)，僅少數對象得以豁免，包括18歲以下兒童、曾參與新冠病毒臨床實驗研究的民眾、對疫苗有嚴重過敏反應者，或來自疫苗短缺國家者；所有旅客搭機前往美國之前，都必須接受新冠病毒檢測。

美聯社報導分析，相較於拜登政府先前在疫情期間的旅遊限制，最新頒布的規定已出現方向改變；美國先前將來自數十個國家的遊客列為禁止非必要旅行(non-essential travel)名單，上榜包括多數歐洲國家，以及中國、巴西、南非、印度、伊朗，如今則把重點放在個別遊客對他人可能帶來的染疫風險規範。

此舉形同解除上述國家多數旅客無法入境美國的主要限制，這些國家民眾只要完全接種美國認可的六種新冠疫苗，就可入境美國；不過，對原本未受入境限制，但完全接種率仍低的地區如台灣，尤其包括正、副總統在內等不少民眾施打仍未受美國認可的高端疫苗 ，依新規定就無法入境美國。