莫德納：低劑量疫苗 對6-11歲兒童安全有效

莫德納25日宣布低劑量莫德納苗證明對年紀6到11歲的孩童十分安全有效，將送審批准使用。(美聯社)

莫德納 (Moderna)25日宣布，低劑量的新冠肺炎疫苗 ，對6至11歲的兒童安全且有效。

莫德納的試驗中，為6至11歲的兒童間隔一個月注射疫苗，兩劑的劑量皆為成人的一半。莫德納發布初步結果，接種後兒童體內的抗體濃度，與完整接種兩劑的成人相同。

研究有4753名兒童參與，同樣以疫苗和安慰劑的方式進行試驗；莫德納表示兒童與成人相同，皆會出現疲憊、頭痛、發燒與接種部位疼痛等暫時性副作用。

心肌炎風險、保護力尚不明

不過目前實驗規模不夠大，因此還未發現罕見極端副作用，包括接種莫德納與輝瑞 疫苗後，出現在年輕男性身上的心肌炎。莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)也表示，對現階段的試驗結果感到非常振奮，他說：「我們期待將結果呈交至全球的監管單位，為兒童與成人提供疫苗，終結新冠疫情。」

莫德納目前尚未公布更多細節，也還未將研究結果投稿至科學期刊，但計畫將現階段的結果，與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和全球的監管單位共享。現在研究仍持續進行，儘管如此，可能無法計算保護力，除非受試者中出現足夠的確診案例，才能比較接種與未接種的染疫比例。

雖然已經有部分國家開放青少年接種莫德納疫苗，但FDA尚未決定讓12至17歲的青少年接種。

莫德納與競爭對手輝瑞(Pfizer)，也力求擴大施打資格至兒童。輝瑞疫苗正接受FDA評估，為5至11歲兒童接種，最快11月上旬即可上路。目前全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)也對此表示樂觀。輝瑞疫苗已獲得授權，12歲以上即可接種。

若FDA放行輝瑞低劑量疫苗讓5至11歲兒童接種，美國預期在下個月就開始為12歲以下兒童施打。雖然Delta變種病毒傳染力更強，但輝瑞上周表示，兒童劑量疫苗保護力接近91%。FDA顧問26日將針對輝瑞疫苗資料進行評估，若獲得授權，聯邦疾病防治中心(CDC)下周將公布推薦接種對象。