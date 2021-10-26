中國疫苗施打 擴大到3歲以上

北京市各區正陸續開始為居民提供施打疫苗加強針服務。(新華社)

中國 政府計畫即將為更年幼的兒童接種新冠肺炎疫苗 ，最年輕的小至三歲。

美聯社報導指出，中國至少五個省都在最近宣布，要求3歲至11歲兒童必須接種新冠疫苗，也成為全球少數幾個開放年幼兒童接種疫苗的國家；據報導，古巴已授權批准2歲幼童接種疫苗。

該報導指新冠疫情爆發後中國政府採取零容忍政策，目前該國高達76%的人口都已完成疫苗接種。

現階段中國對開放外國旅客入境仍有諸多限制，但明年2月北京 即將舉辦冬季奧運，有關外國旅客可能將更具傳染性的Delta變種病毒株帶進國內的疑慮明顯增加；對此中國政府提前部署，趕在冬奧開幕前積極為民眾接種補強針。

據國家衞健委24日的統計，中國境內新冠疫苗接種劑量達到22億4472.7萬劑，完整接種的人數為10億6762.1萬人；但國家衞健委疾控局副局長吳良有表示，仍持續加強新冠疫苗接種工作，為18歲以上已完成疫苗接種超過六個月的民眾，接種補強針。

大公網報導指出，中國政府將以三款滅活疫苗國藥中生北京、北京科興和國藥中生武漢及康希諾的腺病毒載體疫苗作為補強針。

至於是否開放混打疫苗，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶說明，目前以接種同源疫苗為主，意即起初接種滅活疫苗的人、補強針也同樣接種滅活疫苗，不與腺病毒載體疫苗混合使用。

目前美國和歐洲各國僅授權開放12歲以上的兒童接種新冠疫苗，但監管單位仍持續為更年幼的兒童接種疫苗進行評估，希望能降低接種年齡的門檻。

美聯社強調，中國的國藥和科興疫苗對抗Delta變種病毒的防護力究竟多少並不清楚，但中國官方堅持兩家疫苗都能有效預防Delta。