德桑提斯：歡迎反疫苗警搬到佛州 補貼5000元搬家費

佛州州長德桑提斯表示，願意提供5000元搬遷費讓拒打疫苗的警察落腳佛州。(美聯社)

就在全美各地陸續傳出員警不願配合地方政府新冠疫苗 接種規定而引發爭議之際，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)喊出，願意提供5000元搬遷費讓拒打疫苗的警察 落腳佛州，為佛州警局效力。他說：「我們對待你們將比別人好。」

警察由於工作關係，新冠疫苗推出之後，列入優先施打對象。不過，某些員警迄今拒絕接種新冠疫苗，即使地方政府已頒布接種規定，態度也未改變。紐約、洛杉磯、芝加哥以及麻州等地，均出現員警不願打疫苗而與地方政府對峙的狀況，洛杉磯員警因為戴口罩、打疫苗等糾紛而提出聯邦訴訟。

佛羅里達州則展現截然不同的立場，公開表示歡迎拒打疫苗的員警。德桑提斯24日受訪時說：「我們正在積極規畫招聘來自別州的執法人員，因為我們的警察局與郡警部門確實都缺人。」

德桑提斯說，預估州議會下個議程便可簽署法案。他表示，如果當地警察局沒能幫拒打疫苗的員警另行安排出路歡迎紐約、明尼亞波利斯、西雅圖等地的警察都能搬到佛州。

「如果你們沒有受到良好的對待，我們對待你們將比別人好。」德桑提斯在訪問中對拒打疫苗的員警隔空喊話，「你們可以幫我們填補重要的工作需求，我們也因此會提供補償。」

「全國執法人員紀念基金」(NLEMF)統計，2020年當中，全美至少有182名值勤員警感染新冠病毒過世，到目前為止，2021年已有133名警察染疫身亡。

非營利組織「殉職警官紀念頁」(ODMP)指出，在2020年至2021年間，新冠病毒排名全美員警致死原因排行榜第一位。今年8月間，「殉職警官紀念頁」透過推特帳號發表聲明，呼籲員警「請打新冠疫苗」。