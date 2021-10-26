我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

德桑提斯：歡迎反疫苗警搬到佛州 補貼5000元搬家費

記者顏伶如／綜合報導
佛州州長德桑提斯表示，願意提供5000元搬遷費讓拒打疫苗的警察落腳佛州。(美聯社)
佛州州長德桑提斯表示，願意提供5000元搬遷費讓拒打疫苗的警察落腳佛州。(美聯社)

就在全美各地陸續傳出員警不願配合地方政府新冠疫苗接種規定而引發爭議之際，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)喊出，願意提供5000元搬遷費讓拒打疫苗的警察落腳佛州，為佛州警局效力。他說：「我們對待你們將比別人好。」

警察由於工作關係，新冠疫苗推出之後，列入優先施打對象。不過，某些員警迄今拒絕接種新冠疫苗，即使地方政府已頒布接種規定，態度也未改變。紐約、洛杉磯、芝加哥以及麻州等地，均出現員警不願打疫苗而與地方政府對峙的狀況，洛杉磯員警因為戴口罩、打疫苗等糾紛而提出聯邦訴訟。

佛羅里達州則展現截然不同的立場，公開表示歡迎拒打疫苗的員警。德桑提斯24日受訪時說：「我們正在積極規畫招聘來自別州的執法人員，因為我們的警察局與郡警部門確實都缺人。」

德桑提斯說，預估州議會下個議程便可簽署法案。他表示，如果當地警察局沒能幫拒打疫苗的員警另行安排出路歡迎紐約、明尼亞波利斯、西雅圖等地的警察都能搬到佛州。

「如果你們沒有受到良好的對待，我們對待你們將比別人好。」德桑提斯在訪問中對拒打疫苗的員警隔空喊話，「你們可以幫我們填補重要的工作需求，我們也因此會提供補償。」

「全國執法人員紀念基金」(NLEMF)統計，2020年當中，全美至少有182名值勤員警感染新冠病毒過世，到目前為止，2021年已有133名警察染疫身亡。

非營利組織「殉職警官紀念頁」(ODMP)指出，在2020年至2021年間，新冠病毒排名全美員警致死原因排行榜第一位。今年8月間，「殉職警官紀念頁」透過推特帳號發表聲明，呼籲員警「請打新冠疫苗」。

疫苗 警察 德桑提斯

上一則

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

下一則

中國疫苗施打 擴大到3歲以上

延伸閱讀

加州部分公職部門疫苗接種率低

加州部分公職部門疫苗接種率低

旅客11月8日起來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

旅客11月8日起來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗
兒童疫苗可望下周三開打 伊州2200施打站準備就緒

兒童疫苗可望下周三開打 伊州2200施打站準備就緒
萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令

萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點