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美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位

記者張加、徐偉真、國際組╱台北報導
聯合國大會第2758號決議滿50年，中華民國國退出聯合國也滿50年。美台官員舉行線上論壇，美方表達希望台灣以觀察員參與聯合國，不涉國家地位。(Getty Images)
聯合國大會第2758號決議滿50年，中華民國國退出聯合國也滿50年。美台官員舉行線上論壇，美方表達希望台灣以觀察員參與聯合國，不涉國家地位。(Getty Images)

聯合國大會第2758號決議滿50年，中華民國國退出聯合國也滿50年。圖為當時中華...
聯合國大會第2758號決議滿50年，中華民國國退出聯合國也滿50年。圖為當時中華民國外交部長周書楷(右)在聯合國為中國代表權發言。(本報系資料照片)

聯合國大會第2758號決議滿50年，美國國務院官員指中國誤用2758號決議排除台灣國際參與，再引討論。據指出，美國行政部門對台灣參與的立場與支持程度不變，仍希望台灣能作為觀察員參與，不涉國家地位；但有部分國會議員支持台灣成為聯合國正式會員。

美國國務院亞太副助卿華自強在研討會指出，中國誤用2758號決議施壓聯合國阻止台灣...
美國國務院亞太副助卿華自強在研討會指出，中國誤用2758號決議施壓聯合國阻止台灣參與，他呼籲聯合國會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國。。(美國務院)

美台官員線上論壇 討論台灣擴大加入國際組織
美台官員線上論壇 討論台灣擴大加入國際組織

●國務院官員批中國誤用2758號決議

美國國務院亞太副助卿華自強(Rick Waters)日前在研討會指出，中國誤用2758號決議施壓聯合國阻止台灣參與，並呼籲聯合國會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國。對華自強的發言，中華民國外交部表示，感謝美國堅定支持台灣爭取參與聯合國體系，未來將加強與美國等理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間。

在華自強談話後，美國國務院與台外交部官員也在22日舉行線上論壇，討論如何擴大台灣在聯合國及其他國際參與；據美方聲明，本次討論著重於支持台「一灣有能力可有意義地參與聯合國，美方重申支持台灣有意義地參與世界衛生組織及聯合國氣候變化綱要公約。

●學者稱 美國的「一中」非北京「一中」

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢認為，美國官員的講法符合美國的「一中政策」，要讓外界知道，不能完全按照北京的角度詮釋2758號決議案，也透過這種方式強調美國的「一中政策」，並不是中國的「一中原則」。

至於美國官員呼籲會員國支持台灣參與，對台北參與或加入聯合國是否有實質助益，翁明賢認為，美國長期以來的立場是支持台灣加入不須以國家為資格的國際組織，並支持台灣有意義參與須以國家為資格的國際組織，即使美國改變政策，「美國也只有一票」。

台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲說，將持續在聯合國推動雙重參與，以台灣名義入聯。不過，熟悉國際事務的人士說，美國關切的是針對台灣能否以觀察員參與。

根據在台協會所發新聞稿，此次與會者包括：美國在台協會副處長柯傑民、美國國務院國際組織局代理首席副助卿Hugo Yon、亞太局主管中國、台灣與蒙古事務副助卿華自強(Rick Waters)、國際組織局副助卿庫克(Nerissa Cook)及Jane Rhee、外交部主任秘書徐儷文，以及駐美國台北經濟文化代表處副代表王良玉。

美國 台灣 聯合國

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