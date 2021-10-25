拜登兩度脫口防衛台灣 彰顯對美戰略重要性

拜登總統12日在CNN里民大會上表示要保護台灣。(美聯社)

Axios新聞網站報導，拜登 總統在今年之內，已經兩度脫口說出倘若中國進攻台灣，美國 已做好準備將防衛台灣，拜登發言之後白宮都緊跟著發表聲明澄清，具有高度敏感的國家安全政策也讓外界感到混淆。

國防官員已數度公開表示，對於中國可能於未來四年至六年之內對台灣動武感到憂心，時間點甚至可能更早；拜登答覆這個問題時展現的立場，極可能在現實環境底下，帶來攸關生死的重大影響。

一名曾與高層政府官員交換意見的消息人士透露，拜登脫口說出的談話內容，反映了拜登真實的看法，那就是台灣的戰略重要性對美國來說非常重要，不能讓台灣被中國以武力拿下。

美國海岸防衛隊今年8月穿越台灣海峽，做例行通過。(美聯社)

長久以來，美國政府對於台海問題一直採循「戰略模糊」(strategic ambiguity)政策，由於事涉敏感，相關官員發言的用字遣詞都經過審慎推敲。

Axios：透露對台政策已有改變

Axios新聞網站報導，自從拜登上台以來，到目前為止曾兩度看似不經意地發表評論，發言內容透露著美國的台灣政策已出現改變。

今年8月間，拜登接受美國廣播公司(ABC)訪問時，否認阿富汗撤軍引發的後續問題令外界對於美國給予盟邦的承諾產生懷疑；拜登在訪問中說：「我們對第五條款(Article Five)做出神聖承諾，如果有人侵略或對我們的北約(NATO)盟邦採取行動，我們將會反擊。」他接著說：「我們對日本也是一樣，對南韓，對台灣也是一樣。」

拜登21日晚間在有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會(town hall)上，被觀眾問到是否保證將保護台灣，回答說道：「是的。」主播庫柏(Anderson Cooper)進一步詢問拜登，台灣如果遭受中國攻擊，美國是否將協防台灣，拜登答道：「是的，我們有承諾將這麼做。」

兩次發言後 白宮都發表聲明澄清

拜登這兩次發言之後，白宮都發表聲明澄清，強調美國政策並沒有改變；一名資深政府官員表示，拜登承諾遵守台灣關係法 (Taiwan Relations Act)，而根據台灣關係法架構，美國將持續協助台灣保持充分的自衛能力。

前任副國家安全顧問、史丹福大學(Stanford University)胡佛研究所(Hoover Institution)研究員博明(Matthew Pottinger)則說，拜登談話不是正式的政策聲明，「但對北京傳遞實質訊息，讓北京知道不能低估我們」。