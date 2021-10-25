中國11省爆疫情 感染風險恐擴大 5省嚴禁跨省旅遊 北京嚴管進出

中國11省爆發新一波疫情，擴散風險大增。圖為民眾在陝西省西安排隊接受核酸檢測。(Getty Images)

中國 11省爆發新一波新冠肺炎疫情 ，病毒擴散風險大增，其中逾百例源自旅行團傳播鏈，官方下令五省暫停跨省旅遊，北京 嚴格管制進出；公衛官員表示，中國未來幾天的確診病例數將持續增加，疫情影響範圍可能再擴大。

中國國家衛生健康委員會(簡稱國健委)疾控局副局長吳良有24日表示，中國這波疫情是Delta變種病毒引起。

●跨區旅遊 7天擴及11省

國健委發言人米峰表示，10月17日以來，中國境內出現本土疫情且迅速擴散，短短七天內已擴及11個省份，大多數染疫者曾跨區旅遊，呼籲受影響的疫區採取緊急措施。

他指出，染疫風險屬於中高級的地區包括北京、內蒙古、貴州、甘肅及寧夏等五省(區、市)；中國文旅部市場管理司司長劉克智表示，上述五省(區、市)均已暫停跨省旅遊商業活動。

針對長途跨省旅遊，劉克智表示，官方實施兩項措施，分別是嚴格執行跨省旅遊經營活動管理的「熔斷」機制，前述地區即刻暫停旅行社及線上旅遊業的跨省團體旅遊和機票加酒店自由行業務。

此外，當局宣布全中國23日起暫停經營旅遊專列業務，嚴格要求旅行社遵守「旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南第三版」的要求，做好各環節防疫工作。

另外，中國交通運輸部官員表示，甘肅省首府蘭州市等部分城市，以及內蒙古考量疫情，已暫停巴士與出租車服務。

國健委24日通報，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團23日通報新增確診病例43例，其中境外移入病例17例，本土病例26例，本土病例包含內蒙古七例、甘肅與寧夏六例、北京四例，以及河北、湖南和陝西各一例。

●疫情復燃 考慮接種補強針

中國本土疫情復燃，促使專家討論是否進一步擴大讓人民接種新冠疫苗補強針。

中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，專家小組建議，在完成疫苗接種程序六個月後，針對邊境檢疫、航空海關、防疫隔離機構、醫療機構，以及出國人員與高風險人群接種補強針，同時建議免疫功能缺陷者、60歲以上長者打補強針。

Delta變種病毒迅速在亞洲擴散，影響各國政府重啟與經濟復甦的步調。

新加坡23日宣布，只有完全接種疫苗者，或在政策宣布日回推270天內曾染疫並康復者，可以在明年1月1日起回歸工作崗位。

新加坡目前已有84%國民完成接種，該國政府上周再延長防疫禁令一個月，遏止疫情擴散。