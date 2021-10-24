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片場使用「道具槍」 各州不干涉 遵循工會安全準則

記者胡玉立／綜合報導
許多州並未規範電影電視界的槍枝使用，而是讓業界遵循自己的指導方針。圖為電影導演Chad Stahelski在加州片場演示如何使用道具槍。（美聯社）
許多州並未規範電影電視界的槍枝使用，而是讓業界遵循自己的指導方針。圖為電影導演Chad Stahelski在加州片場演示如何使用道具槍。（美聯社）

演員亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)21日在新墨西哥州片場使用的道具槍內含實彈，導致攝影師和導演一死一傷，也引發演員和劇組拍片使用火器的安全規範由誰規管的疑慮；據了解，演員和劇組人員使用道具槍時，主要的保護來自電影製片廠和工會制定的安全標準；至於聯邦工作場所安全機構對片場槍枝安全問題始終保持沉默，絕大多數州對影視製作採取不干涉態度。

業界有關槍枝使用的指導方針相當明確：「空包彈可以殺人。必須視所有槍枝如同已上膛的槍。」但攝影機拍攝時，片場出包、導致死傷的悲劇，仍持續上演。

紐約州禁止電影片場夜間開槍，此外，並沒有其他規範槍枝使用方式；電影業發展迅速的喬治亞州和路易斯安納州規管電影場景的煙火使用，但沒有關於槍枝使用的具體規定。

路州警方發言人馬納萊(Nick Manale)表示，「我們只監管特效爆炸類物品，不管槍枝，我不知道誰管這些或有沒有人管。」電影業去年在路州創造了9600多份工作，為當地企業創造近8億元收入。

新墨西哥州法庭紀錄顯示，21日電影「鐵鏽」(Rust)拍攝期間，一名助理導演遞給鮑德溫一把上膛的武器，並聲稱這一把「冷槍」，表示可以安全使用。新墨西哥州並未針對電影業訂定安全法規；與其他州一樣，新墨州與電影業有關的立法辯論大都集中在吸引娛樂業的稅收抵免和獎勵措施上，而非片場拍攝事宜。

新墨西哥州的作法的確吸引了大型電影製作，也是串流平台Netflix和 NBCUniversal主要影視製作中心；去年7月到今年6月，新州電影製作直接支出達6億2300萬元，破過去紀錄。

槍枝使用 缺乏實體法規

新墨州民主黨州長葛理申(Michelle Lujan Grisham)熱中支持電影業，她今夏曾表示，由於該州將防疫安全視為要務，電影製片業因此得以儘速重回該州復工。新墨西哥州長發言人薩克特 (Nora Meyers Sackett) 22日談到發生在聖塔菲郡附近片場的悲劇時表示，「州和聯邦工作場所安全法規適用於電影業，州職業健康安全局正在調查此案，我們正在了解如此可怕和令人心碎的事情是如何發生的。」

許多州並未規範電影電視界的槍枝使用，而是讓業界遵循自己的指導方針；由於缺乏具體的州或聯邦法規，確保安全使用槍枝的人，落在電影製作人員身上。業內勞工管理安全委員會(Industry-Wide Labor-Management Safety Committee)的建議，呼籲限制使用實彈，並對處理和使用各類型槍枝提出詳細要求。

許多州並未規範電影電視界的槍枝使用，而是讓業界遵循自己的指導方針。圖為全國槍枝協...
許多州並未規範電影電視界的槍枝使用，而是讓業界遵循自己的指導方針。圖為全國槍枝協會展覽館展出的電影道具槍。（美聯社）

指導方針中指出，片場應舉行安全會議，演員準備開槍前不要將手指放在扳機上，槍枝須隨時有人看管。

代表路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬州部分地區工人的國際戲劇舞台員工聯盟(International Alliance of Theatrical Stage Employees)副主席耶頓(Brook Yeaton)則說，他的做法是視所有武器如同真的，且絕不允許使用實彈。

「實彈不該出現在片場，」從事道具師30多年的耶頓表示，「你必須確保片場貨品與真實世界完全分開，帶去片場的一切都是安全的」。

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