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誤擊、罷工終釀禍 鮑德溫電影製片方啟動「內部調查」

編譯林育正／綜合23日電
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)拍攝電影「鐵鏽」(Rust)過程中道具槍走火誤殺攝影導演哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)；但在意外前，製作公司不僅陷入勞資糾紛，更有劇組人員公開質疑拍攝現場的槍枝安全；製作公司已表示將展開內部安全調查。

消息人士指出，鐵鏽拍攝期間，在意外發生前就已出現一堆問題，包括工作人員出走以及槍枝誤擊等。

意外發生前 7員工怒走人

其實在意外發生前幾個小時，七名工作人員才因不滿劇組而打包離開。一名攝影組人員透過臉書粉絲專頁寫道：「我們被欠薪三個禮拜，還不提供旅館住宿，也沒有防疫措施，最要命的是，槍枝安全管理非常糟糕。現場的槍枝安全，讓人無法接受！」

該名人員指出，劇組找了四名非工會成員前來替代，過程中雙方怒氣沖沖，甚至一度要打電話報警。

回應媒體查證，製作公司發布聲明回應表示：「工作人員對於現場武器和道具安全的任何抱怨，我們全然毫不知情。電影拍攝中止期間，我們將針對流程展開內部調查。我們將持續配合聖塔菲有關當局的調查，在這悲痛的時刻，我們將提供劇組人員心理健康服務。」

此外還有消息指出，電影開拍前，已經有多位軍械專家對電影的預算，以及使用的槍枝數量存在疑慮，而拒絕接下這次的工作。

在警方調查過程中，亞歷鮑德溫和道具槍負責人經訊問後已被釋放；聖塔菲郡警長辦公室發言人李歐斯(Juan Rios)表示：「沒有人遭拘留或逮捕，調查將持續進行。」

電影 工作 攝影

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