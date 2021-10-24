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鮑德溫誤殺女攝影 萬人連署呼籲：好萊塢片場禁用真槍

編譯郭宣含／綜合23日電
女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲在電影片場被誤殺，哈欽絲在烏克蘭的家人要求究責，也希望能來美國處理。（路透）
女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲在電影片場被誤殺，哈欽絲在烏克蘭的家人要求究責，也希望能來美國處理。（路透）

亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)在片場用道具誤殺女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)後，哈欽絲在烏克蘭的家人要求究責與解釋，也希望能來美國處理，劇組則擔心可能面臨大型訴訟；而片場拍攝為求逼真常用真槍，卻少見這類死傷事件，因為用武規定清楚明確，誤殺事發生後，已有逾1萬人連署呼籲好萊塢在片場禁用真槍，並盼鮑德溫發揮影響促成改變。

哈欽絲21日下午遭射傷後隨即過世，她的父母從女婿那得知女兒死訊後暗自神傷；哈欽絲在烏克蘭家鄉基輔(Kiev)的友人告訴太陽報(The Sun)：「她的家人哀傷之際，也要求並希望聽到答案，得有人為此番錯誤付出代價。」

「他們無法理解，現場理應有安全措施，怎麼還會發生這樣可怕的事情。」該名友人透露：「他們熱切希望取得前往美國的文件，她母親的紙本文件有誤。」

劇組老闆也擔心，未來恐面臨哈欽絲家屬的訴訟。目前警方透露細節不多，此案仍在調查中。

紐約時報報報導，拍攝現場常用真槍和武器，卻少有重大死傷案件的原因，是因為片場歷來有明確的用武規定，包括永遠不可使用實彈。

女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲在電影片場被誤殺，新墨西哥民眾前往案發現場獻花哀悼。（路...
女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲在電影片場被誤殺，新墨西哥民眾前往案發現場獻花哀悼。（路透）

片場武器由持有證照的電影槍械師(armorer)嚴格管制，有些州還會額外要求他們持有娛樂武器證照，而且劇組人員需事前接受槍枝安全訓練。無論排練或實拍，槍枝永遠不可指向人，這點可由影片技術來補足；若有必要，劇組人員周圍還會有加裝樹脂玻璃。

南加橙縣查普曼大學(Chapman University)電影學院副院長雷納德(Daniel Leonard)表示：「一定是有人違反了規定。」

電影工作室會盡可能後製出真槍實彈的場面，但有時未必如此；工作室人員表示，後製再強，也難以重現真槍的重量與後座力，有些演員演不太出來。

演員在片場開槍時，必須使用空包彈，即有彈殼但沒子彈；即便是這樣，空包彈仍暗藏危機，其中仍有火藥和紙絮，這樣迸出火花，鏡頭上才顯得逼真好看；片場若需要開槍，通常會先擬定安全計畫，而且劇組人員需事前受訓。

哈欽絲的導演友人艾爾卜利維(Bandar Albuliwi)21日在change.org發起連署，呼籲好萊塢在片場禁用真槍，並直接點名鮑德溫發揮影響力，促成改變，目前已超過1萬人連署支持；發起人指出：「我們須確保不再發生這類可避免的悲劇，21世紀沒理由會發生這種事。」

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