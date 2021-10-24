出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

中國 全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產 稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。試點期限為五年。這一動作標誌著多年議而不決的房產稅問題從爭論走向實施。

中國推動共同富裕，房地產稅改試點是當中一項重要工作，房地產圈的暴富時代有可能不再。

中國政府過去10多年來一直在醞釀徵收房地產稅，也曾在某些地方做過長短不一的試點和試驗，但抵制和抗拒的聲音和勢力一直強大。

中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為福州一樓盤。 （中新社）

●反彈聲大 30城試點降至10城

據「華爾街日報」報導，國家主席習近平今年初曾指派國務院副總理韓正負責推廣和落實房地產稅的徵收試點工作。不過由於各地的反對聲音仍很強烈，原定在30個城市進行的徵稅試點工作現在已壓縮在10個城市中進行。

官媒新華社引述全國人大常委會作出的決定指出，試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，但不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅，而土地使用權人和房屋所有權人為房地產稅的納稅人。

試點期限為五年，自試點辦法印發之日起算。

中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為成都市民在一售樓部看房。 （中新社）

●試點啟動 點名深圳、海南、浙江

房地產稅試點啟動，房市專家評估，政策將成為打擊房市泡沫的有效武器，首當其衝的會是有多套房產的炒房客，而衝擊最大的會是在一、二線城市。

「華爾街日報」引述知情人士透露，首波試點城市約十個房價 漲幅較大的熱點城市，其中深圳、海南、浙江等被點名，有望先行試點房地產稅。

●上海重慶 試點打房作用不大

有關房地產稅具體的徵稅範圍、徵稅物件、稅率等細節仍未知，但此前上海、重慶早在2011年率先試點徵收房地產稅。上海是針對第二套及以上新購住房，人均60平方公尺以上部分徵收房產稅；重慶則以豪宅群體作為徵收對象。兩市試點以來，相關稅收都不多，對抑制房價並未起到作用。

中國房地產交易過程要交的稅費主要是契稅、增值稅、個人所得稅、印花稅、土地增值稅等，屬一次性交易。台灣除了交易時要繳交契稅、土地增值稅外，不論豪宅與否，所有的屋主每年還需繳交房產稅(房屋稅及地價稅)。

中國自1990年代實行房地產私有化和自由買賣以來，房價一路飆升，增幅至少高達2000%。房地產價格飆升雖然帶動相關產業的高速發展，卻也造成開發商盲目借貸開發，普通居民特別是年輕一代居民無力買房甚至租房的嚴重危機。

中國房地產稅試點工作將展開，首波城市可能包括杭州。圖為杭州樓房。（中新社）

●房價飆高 房貸壓垮民眾荷包

對政府而言，徵收房地產稅既可以增加政府收入，又有助於壓抑居高不下的房價，打壓購房投機或囤積，還可以減緩年輕人購房租房的天大壓力。

但90%以上的中國城市家庭擁有自己的住房，與房地產相關的產業也占全國經濟產值的將近三分之一；城市居民中，高達80%的家庭財富被捆綁在房地產中。徵收房地產稅不僅加重了在房貸壓力下的民眾的經濟壓力，房價的下滑也會讓房主的資產縮水，讓很多人不敢消費或無錢消費，從而損害整體經濟。

其實自2011年起，上海和重慶這兩個中國超級城市就開始對居民擁有的第二套住房或高價住房進行徵收房地產稅的試點。每年徵收的房地產稅稅率為0.4%至1.2%。但試點至今也未向其他城市推廣。