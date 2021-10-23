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拜登減碳法案在國會受挫 仍想展現他是全球減碳領導者

編譯李京倫／綜合報導
雖然美國總統拜登的減碳政策最近在國會受挫，但拜登仍想在英國「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）上，向全球展示美國仍是減碳領導者。（美聯社）
雖然美國總統拜登的減碳政策最近在國會受挫，但拜登仍想在英國「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）上，向全球展示美國仍是減碳領導者。（美聯社）

華爾街日報報導，雖然美國總統拜登減碳政策最近在國會受挫，但拜登仍想在英國「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）上，向全球展示美國仍是減碳領導者。

拜登的國家氣候顧問吉娜．麥卡錫說，儘管國會很可能把總值1500億美元、旨在促使電力公司改採潔淨能源的「潔淨電力計畫」從總預算案刪除，白宮仍樂觀相信國會會同意撥出相當款項減碳。

麥卡錫說，「總統與國會的對話開始加快」，就算國會不同意減碳法案，「我們也已找出許多方法，可以支持氣候承諾，並向全球展現我們仍是保護氣候的領導者」。

盛產煤炭的美國西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽，強烈反對潔淨電力計畫。預算案原本總值3.5兆美元，很可能會刪到近2兆美元。拜登與國會民主黨領袖提議，在預算案中撥款數千億美元減少溫室氣體排放量。

美國政府打算用行政命令等方法達成拜登的承諾，使美國溫室氣體排放量在2030年前，降到2005年水準的50%到52%，方法包括預計將在COP26前宣布的從嚴管制油氣生產甲烷排放量、預計今年稍晚宣布的從嚴管制車輛溫室氣體排放量等。

白宮官員的目標是說服各國領袖，美國在進一步減碳方面確有進展。不過，分析家和白宮盟友都認為，拜登政府需要國會同意，才能取得足夠資金達成拜登的目標。

拜登幕僚正在草擬新的美國氣候策略，盤點達成目標的選項，但這分策略可能不會在COP26之前或舉行時公布。美國官員相信有許多方法可以達成目標，但至少部分要依賴預算案中沒被刪除的措施，如再生能源稅收抵免等。

拜登 美國 減碳

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