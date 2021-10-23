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防長：美恪守一中政策…拜登「保台」說 北京促謹言慎行

記者張筠／華盛頓報導
國防部長奧斯丁。(Getty Images)
國防部長奧斯丁。(Getty Images)

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)22日回應拜登總統「若中國動武，美國將捍衛台灣」的表態說，美國恪守「一個中國政策」，承認只有一個中國政府，不希望看到兩岸發生衝突，他也不願涉及與台灣有關的任何假設狀況； 白宮發言人莎奇(Jen Psaki)同日在記者會上澄清，美國對台灣的政策沒有任何改變，美國與台灣的防禦關係仍基於台灣關係法

中國外交部發言人汪文斌22日回應拜登談話表示，中方在涉及主權和領土完整等核心利益問題上，沒有任何妥協退讓餘地，敦促美方遵守「一個中國原則」，在台灣問題上謹言慎行。

拜登總統21日在有線電視新聞網(CNN)節目上，表示「美國有承諾，若中國動武，美國將捍衛台灣」；這一說法是美國自1979年與中華民國斷交以來，美國政府首次由總統如此清晰而直接地表達立場。

奧斯丁22日在布魯塞爾北約防長會議後回應記者的相關提問表示，「不願涉及與台灣有關的任何假設狀況」，並稱拜登政府將與以往歷屆政府一樣，持續幫助台灣提高自我防衛能力，提供台灣自我防衛的所需。

奧斯丁說，美國將持續恪守「一個中國政策」、台灣關係法、美中三項公報與六項保證，承認只有一個中國政府，「沒人希望看到兩岸發生衝突，拜登總統當然也不想，兩岸之間也不應該存在問題。」

莎奇22日在白宮記者會上回應記者提問時說，美國對台政策沒有任何改變，拜登總統沒有宣布、也未做任何決定要改變當前的政策；她表示，美國與台灣的防禦關係仍基於台灣關係法，美國將繼續遵守台灣關係法的準則，協助台灣維持充足的防衛能力，「美國將把任何非和平方式決定台灣未來的行為，視為對西太平洋和平安全的威脅。」

國務院發言人普萊斯(Ned Price)的答覆與白宮大同小異，重申政策不變，持續支持台灣自我防衛，並將持續反對任何片面改變現狀。

普萊斯說，美國始終堅持基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一個中國政策」；拜登堅定恪守台灣關係法承諾，他在擔任聯邦參議員期間，投票支持台灣關係法通過，1979年台灣關係法通過生效以來，美國政策不曾改變。

面對中國的挑戰，奧斯丁表示，在2019年的一次領導人會議上，北約盟國首次宣布要應對中國帶來的風險和威脅，今年6月美國也詳述了中國的野心及行為對國際秩序構成的挑戰，「美國看到盟友及合作夥伴越來越願意維持他們與美國在印太地區的合作，以保持該地區的自由和開放，維持國際秩序穩定。」

台灣關係法 美國 中國

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