兒童抵稅延1年、家事假縮短…預算案還取捨了什麼？

民主黨議員經過數月討論，已就在政府開支案中保留普及學前教育、帶薪家事假、以及延續已在今年稍早增加並適用於更多家庭的兒童稅收抵免方案達成共識。圖為民主黨眾議員Pramila Jayapal（中）向記者簡介談判進展。（歐新社）

經過數月談判，哪些計畫政策將納入拜登 總統擴大健康、安全網及應對全球暖化的大規模預算 案，民主黨 正逐漸達成共識。此方案可望包括普及學前教育、帶薪家事假、以及延續已在今年稍早增加並適用於更多家庭的兒童稅收抵免。

民主黨正在縮減部分投資或縮短計畫啟動運行的時間，將原本設想的3兆元預算案，調整為10年2兆元預算計畫。民主黨人希望這些計畫會大受歡迎，促使未來的國會繼續提供資助，儘管眼看不太可能有任何共和黨人會支持此措施。

根據議員和助理的說法，迄今仍在變動中的法案大致包括：

兒童抵稅限為1年

隸屬於COVID紓困法案的增加兒童稅收抵免將持續一年。民主黨將此稅收抵免，增至每名6-17歲兒童3000元和5歲以下兒童3600元。將該計畫限制在一年內，將讓許多支持者失望，但民主黨期盼國會會在未來幾年延長此計畫。

視力醫療補助卡關

醫療補助(Medicare)擴大至牙科、視力和助聽器的計畫內容，則傾向縮減。由於西維吉尼亞州參議員曼欽(Joe Manchin)和亞利桑那州參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)反對，此提議「受限」。但民主黨正考慮向老年人提供800元代金券，以獲取牙科保健和席納瑪可能支持的另一項助聽器計畫；至於視力保健部分較難解決，目前尚未達成共識。

國會民主黨議員就政府開支案達協議只是第一步，仍需與共和黨協商。圖為共和黨參議員柯林斯（左）、凱西迪（右）在商議。（Getty Images）

擴大醫療補助仍保留

擴大醫療補助(Medicaid)計畫並提供補貼，以降低歐記健保(Obamacare)計畫的參與者成本，仍是預算案的一部分。國會預算辦公室(Congressional Budget Office)估計，法案提供的醫療保險可在未來十年內將未投保人數減少約390萬人。但在Medicaid和歐記健保計畫大幅增長的同時，就業保險承保人數將減少280萬人。

帶薪家事假或縮短4周

美國將加入許多國家已施行的帶薪家庭假計畫，允許工人請假生產、照顧新生兒或處理家庭成員的嚴重健康問題。但拜登提議的12周帶薪休假，可能會縮短4周。

學前班和貧戶補貼保留

三歲和四歲兒童的全民學前班以及貧困和中等收入家庭兒童保育補貼，仍會實施。拜登計畫要求，收入不超過該州收入中位數(全國的中位數約11萬5000元)150%的父母，支付的托兒服務費用不超過收入的7%，最貧困家庭可獲免費托兒服務。拜登還提議，為每個家庭的兒童保育支出提供最多一半的稅收抵免，一個孩子最高可達4000元，兩個以上孩子最高可達8000元。