今年赤字2.77兆登史上第2高 主要開支都在抗疫

財政部長葉倫。(路透資料照片)

9月底截止的2021會計年度聯邦政府預算 赤字為2兆7700億元，史上第二高，僅次於2020年川普總統執政時的3兆1300億元，兩年的主要開支都是為了對抗新冠疫情 。

拜登 政府22日表示，今年的預算赤字得以比去年少3600億元，主要因為經濟復甦，稅收增加，抵銷了對抗疫情的龐大支出。

之前最大規模的赤字預算1兆4000億元在2009年；當年靠政府支出提振2008年慘遭金融海嘯痛擊的經濟。

2021年赤字占國民生產毛額的12.4%，低於2020年的15%；2020年的占比是1943-45年以來最高；1943年赤字占經濟總產值的比例高達29.6%，1944年仍達22.2%，1945年21%，政府靠借債來支應戰爭所需經費；贏得二戰後，赤字比例才開始降低。

財政部與管理與預算處聯合提出報告說，2021年度的政府支出比前一年增加4.1%，總額為6兆8200億元；稅收增加18.3%，為4兆元。

國會預算辦公室預估，10月1日開始的新(2022)會計年度，赤字將降為1.15兆元，2023-2025年度進一步降到1兆元以下，接下來六年，到2031年，又會回升到1兆元以上。

國會預算辦的估算，不包括拜登政府提出的1兆基建支出和社會安全及因應氣候變遷的支出。這兩大筆預算還未獲國會核准。

社會安全支出預算3.5兆元，可能在民主黨溫和派參議員曼欽等人反對下，縮水為2兆元。

財政部和管理與預算處把赤字下降歸功於拜登上台後，積極推動新冠疫苗接種，緩和了疫情，國會3月通過1.9兆元紓困及振興經費，也功不可沒。

財長葉倫說，美國經濟復甦的力道，雖然比其他富裕國家更強勁，仍屬「脆弱」，因此，國會應該趕快通過拜登總統提出的「建回更好」經費案。

拜登政府官員認為擴大赤字有理，一來可以刺激經濟成長，二來可以解決中產階級長久以來的托嬰等問題，因為長期以往，安定中產階級家庭有助提升國家生產力，此時利息算低，借貸的成本不算太高。

2021年度預算中，債務利息支出達5620億元，比前一年高出400億元。美國目前國債約等於一整年國民生產毛額。