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拜登：因席納瑪堅持 企業稅率可望維持21%

記者顏伶如、編譯盧炯燊／綜合報導
民主黨亞利桑納州參議員席納瑪。圖為她19日參加國會聽證會。（美聯社）
民主黨亞利桑納州參議員席納瑪。圖為她19日參加國會聽證會。（美聯社）

拜登總統提出的3兆5000億元社會安全網與對抗氣候變遷法案應該如何縮減，目前仍在討價還價，民主黨兩名中間派聯邦參議員─西維吉尼亞州的曼欽(Joe Manchin)與亞利桑納州的席納瑪(Kyrsten Sinema)的立場最為關鍵。

拜登在21日晚間在有線電視新聞網(CNN)主辦的里民會議上承認在席納瑪的堅持下，前總統川普的關鍵減稅政策會繼續保留。

拜登說，席納瑪已明確告知他，她反對提高公司稅率超過21%，不會向企業或富人身上增加一分錢的稅收；川普在2017年減稅計畫中，把公司稅鎖定在21%這個水平。

由於席納瑪堅決反對撤銷川普稅法的一系列條款，這對民主黨有意向富人及大企業加稅，藉以資助社會安全網的計畫而言，無疑是個重大打擊。

對於拜登的讓步，維州民主黨籍聯邦參議員華納(Mark Warner)認為，如果民主黨籍總統、以及其控制的眾院和參院，都接受2017年川普的減稅政策，實在是個巨大的諷刺。

對於拜登有意保留川普的減稅條款，黨內不少人不以為然，麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)對川普稅法可以繼續實施感到驚訝，她說這個稅法是一個非常糟糕的主意，民主黨應該擺脫它。

她認為大企業及億萬富豪必須繳付它們應要付出的份額，又指拜登應有其他的方法來達到社會安全目標，毋須因此而保留川普稅法。

此外，拜登在里民大會上也表示，如果為了促進投票權或為了推動法案而修改甚至廢除「費力把事拖」(filibuster)議事規定，將抱持開放態度。拜登也說，過去以來一直拒絕修訂「費力把事拖」的要求，原因是擔心經濟政策可能因此陷入困境。

他說，贊成恢復討論「費力把事拖」議事規定。他表示，如果共和黨國會議員再一次企圖阻撓調高國債上限，更多民主黨國會議員將支持廢除「費力把事拖」。

拜登 川普 民主黨

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