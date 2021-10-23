美平均單日34萬人打補強針 CDC：超過接種首劑者

美國仍在加強推廣注射新冠疫苗，圖為工作人員在紐約市新設的臨時接種站準備疫苗。(Getty Images)

美國疾病防治中心 (CDC)公布報告指出，目前接種新冠疫苗 補強針的民眾，超過打第一劑疫苗的人數；以19日截止的過去一周統計為例，平均每天大約34萬民眾施打補強針，相較之下，同期間平均每天約15萬7605人接種第一劑疫苗。

華盛頓郵報分析，打補強針民眾超過打第一劑新冠疫苗人數反映了美國民眾接種新冠疫苗的多寡差距；聯邦衛生主管機關授權補強針施打後，越來越多已經完成兩劑新冠疫苗接種的民眾，透過補強針獲得更多抵抗力。

不過，就在已完成接種民眾打補強針的同一時間，仍有人數可觀的另外一些民眾尚未打疫苗，提升美國人口對抗新冠病毒整體保護力的努力，持續面臨挑戰。

華盛頓郵報疫情追蹤統計顯示，全美人口約66%到目前為止已經至少接種一劑新冠疫苗，不少工業國家雖然推出新冠疫苗比美國晚一步，如今疫苗接種率卻都紛紛超越美國。

繼輝瑞疫苗(Pfizer)獲准施打第三劑做為補強針之後，疾病防治中心疫苗諮詢委員21日也通過莫德納疫苗Moderna)與嬌生疫苗(Johnson & Johnson)的補強針使用，並開放曾經施打這兩款疫苗的民眾，接種補強針時可在兩者之間選擇混合搭配。