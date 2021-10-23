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傳染力更強 Delta Plus全美至少5例 專家緊盯

編譯洪毅／綜合22日電
英國Delta病毒出現新突變，「Delta Plus」傳染力更強，美國公衛部門緊盯，並加強推廣注射新冠疫苗。圖為紐約大中央車站日前設立的臨時接種站。(Getty Images)
英國Delta病毒出現新突變，「Delta Plus」傳染力更強，美國公衛部門緊盯，並加強推廣注射新冠疫苗。圖為紐約大中央車站日前設立的臨時接種站。(Getty Images)

新冠Delta變種病毒在今夏席捲全美後，現在各公衛部門無不關注Delta的「Delta Plus」亞種變異株，因為科學界研判，其傳染力可能比Delta還要強；另一方面，儘管確診病例數驟降，但因為流感季來臨，預計政府短期內不會改變當前的口罩指引。

新冠病毒剛從武漢出現時，其「R值」(R-naught)為「3」，也就是一個染疫者至多會傳染給三人，Delta病毒的R值則高達8至9左右；而公衛界現在初步認為，其正式名稱為「AY.4.2」的Delta Plus病毒的傳染力比Delta還要再高出10%至15%左右，傳染力比1918年西班牙流感還要強。

●肆虐英國 美尚無增加趨勢

在疫情嚴峻的英國，目前Delta Plus病毒占新增確診的比率為6%左右，仍在增加中；在美國，目前至少已經出現五例，分別在華府及加州、麻州、北卡及華盛頓州發現。白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)8月曾說，如果美國出現傳染力比Delta更強的變種病毒，美國可能將「陷入麻煩」。

不過，目前尚無恐慌的必要，因為目前無證據顯示疫苗對Delta Plus病毒無效，世界衛生組織(WHO)官員說，這是科學家追蹤病毒變異機制的機會；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)則說，Delta Plus在美國的病例數尚無增加的趨勢。

美國的新冠確診數再度驟降，平均每日新增確診數從9月中的約17萬5000例驟降至目前的約7萬5000例；瓦倫斯基將其歸功於疫苗接種擴大，但是對於是否改變口罩指引則持保留態度。

瓦倫斯基表示，目前全國超過90%的郡依然處於「高風險」或病毒「高度傳播」的狀態，改變口罩指引需要關注到「地方級別」的數據才行；此外，政府也必須考慮流感等呼吸道感染疾病旺季即將到來的問題。

呼吸道感染疾病、尤其是人類呼吸道融合病毒(RSV)造成的疾病於秋季開始進入高發期，通常到春季方會趨緩；因此CDC有可能會到明年3月才改變口罩指引。

美國 口罩 流感

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