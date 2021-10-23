補強針可混打 佛奇：但最好打同廠牌

美國傳染病專家佛奇說，疫苗與補強針可以混打；但最好是注射同一疫苗。圖為莫德納(左起)、嬌生與輝瑞疫苗。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)22日表示，雖然可以混打不同藥廠的新冠疫苗 ，但還是建議最好還是打同一廠牌的疫苗。

「我們一般是建議，打補強針時最好與第一劑疫苗的廠牌相同，」佛奇在有線電視新聞網(CNN)的訪問中說：「但如果有其他原因，依照每個人的情況或個人選擇，那就像我們說的，你可以混打疫苗。」

聯邦疾病防治中心(CDC)21日公開建議民眾可施打藥廠莫德納 (Moderna)和嬌生 (Johnson & Johnson)的新冠疫苗補強針，並表示民眾可自行選擇疫苗廠牌；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)雖然批准補強針授權使用，卻未詳列何種疫苗組合才能達到最有效的保護。

不過僅接種一劑嬌生疫苗的民眾選擇性較大，因為各項研究都曾顯示，接種嬌生後再補打輝瑞(Pfizer)或莫德納疫苗，保護力可明顯增強。

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)也附和佛奇的說法，他在國家廣播公司商業頻道(CNBC)受訪時說：「如果你本來就是打輝瑞或莫德納，接種後你的身體反應也都良好，我想打同樣廠牌的補強針也很合理。」

另方面，由於疫苗長時間下來保護力會減弱，而超強傳染力的Delta變種病毒株還在持續擴散，因此公衛官員們希望接種補強針可為高風險族群維持保護力。

原本注射輝瑞或莫德納疫苗者，接種第二劑至今超過六個月以上且超過65歲，或患有慢性病和其他健康問題，又或是本身從事前線染疫風險較大的工作，都符合接種的資格。

而接種嬌生疫苗者，只要第一劑接種時間超過兩個月以上，不分年紀或其他因素都可接種補強針。

單劑嬌生疫苗的保護力比兩劑輝瑞和莫德納的效力低，因此公衛官員們希望接種嬌生疫苗者能獲得與其他疫苗相同的保護力。