拜登：中國動武 美將捍衛台灣…白宮稱政策不變

拜登總統表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。這是美國在1979年與中華民國斷交後，首度表態打破模糊，由總統表達明確立場。(路透)

拜登 總統21日在有線電視新聞網(CNN)節目上，回答「若中國攻擊台灣，美國 是否會捍衛台灣？」的問題時說，「對，我們有此承諾」；這是美國自1979年與中華民國斷交以來，美國政府首度打破模糊，表達如此明確的立場，而且是由總統表態。

不過，白宮隨後回應表示，拜登總統並未宣布任何政策改變，美國的政策也沒有改變；美台防禦關係依據台灣關係法 ，美國將持續信守基於該法的承諾，持續支持台灣自我防衛，持續反對任何片面改變現狀的作為。

拜登21日晚間參加CNN的市政廳(Town Hall)節目，一名民眾當面詢問拜登，中國試射極音速飛彈，美國將如何應對，以及美國是否會保護台灣？

拜登連說兩個是(Yes)後說，在軍事上，中國、俄羅斯和世界上其他國家都知道，美國擁有全球史上最強的軍力，不用擔心他們後來居上，該擔心的是，他們會不會採取什麼行動，使他們處於犯下嚴重錯誤的境地。

拜登說，「我和習近平相處的時間，比與世界上任何領導人都長…我沒要和中國冷戰，我讓中國明白，我們不會退讓，也不會改變我們的觀點。」

節目主持人追問，若中國攻擊台灣，美國會捍衛台灣？

拜登說，「對，我們有此承諾」。

拜登本月5日在白宮被問及台灣議題時表示，他和中國國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」(Taiwan Agreement)，習近平也不能做遵守協議以外的事。

拜登話一出口立即引發外界關注，但白宮和國務院僅重申原本的「一個中國政策」，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫；台海和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力，將恪守美中三項公報、台灣關係法與六項保證的承諾。

自從與台灣斷交以來，美國歷任政府一再重申兩岸問題必須和平解決，反對兩岸任何一方片面改變現狀的立場；但對中國若對台使用武力，美國是否出兵協助台灣，一直保持「戰略模糊」立場，不明確表態。

因此，拜登此次「承諾」美國會捍衛台灣，抵抗中國的武力攻擊，如果國務院、國防部與國安會都背書未再修正或澄清，將是美台關係一項重大的調整，也勢必引發中國的反彈。

美國法律目前與台灣有關的安全條款，明列在台灣關係法第二條第二項的第四、五與六款中，同意透過提供台灣武器，協助台灣自我防衛，但對破壞台灣和平的威脅，僅止於「嚴重關切」，完全沒有提到美國會防衛台灣。

其中第四款提到，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉 -- 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所「嚴重關切」；第五款提到，美國會提供防禦性武器給台灣人民；第六款則是維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

此外，路透21日引述知情人士說法報導，拜登和習近平可望在11月透過視訊會晤；美方認為兩國領導人直接接觸將有助管控美中關係。

知情人士表示，白宮官員加緊腳步安排拜習線上峰會，意在展現華府能負責任管理與競爭大國的雙邊關係；美國相信拜登與習近平直接接觸，是避免關係惡化與衝突的最佳方式。