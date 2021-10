拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

「拜登 用雙重肯定來表達『對台承諾』。」美國總統拜登21日晚間在巴爾的摩參加《CNN》直播的公民大會堂提問,並針對台海問題再次提出「嚴重觸怒中國 」的正面表態。

現場一位美國公民 代表,直白地向拜登提問:在中國軍事威脅倍增之際,美國該如何面對接招,「作為總統你是否能在此承諾必會『保衛台灣』?」對此,拜登總統直接以兩個「Yes」回答保台誓言,並在主持人安德森庫柏(Anderson Cooper)的確認提問下,結論表示:美國必定會軍事保台,「沒錯!這是我們承諾過的責任。」

「所以你的意思是:如果中國攻擊台灣,美國就會出面『保衛台灣』?」「對啊,沒錯。」拜登如此回答:「沒錯啊,因為這就是美國的承諾。」 (路透)

《CNN》為拜登總統安排的專訪直播,是以公民提問的大會堂形式,由王牌主播安德森庫柏與一幫公民代表,於巴爾的摩訪問拜登的直播。其節目的原本話題看點,本來主要集中在美國國會目前兩黨卡關、並引發民主黨主流派-進步派摩擦內鬨的「拜登新政大預算」之爭。誰知在轉播過程裡,引發國際傳媒關注的突發亮點,反而落在了拜登應對中國與台灣緊張的戰略姿態。

直播中,一名來就讀於芝加哥洛約拉大學(Loyola University Chicago)的白人男大生,當著總統的面,直接要求拜登正面回答「美國是否會出兵保台,以嚇阻中國武力侵犯?」,他的提問如此說道:

對此,拜登如此回答:

台灣的F-16。 (取材自國防部)

拜登的兩個肯定回答,其一是承諾一定會讓美軍維持著對中國、或任何軍事競爭者的「絕對優勢距離」,其二則是承諾「美國會保衛台灣』。但在直播中,拜登的公民接招應對,其實也犯了作答反應需要時間、講話有點兜圈子的老毛病。

拜登停頓了5秒鐘後表示:「我們美國...在軍事上...中國、俄羅斯,以及世界上的其他國家都知道,美國擁有全球歷史上最強大的軍事實力,大家不需要煩惱或質疑,美軍一定會變得越來越強大;真正需要緊張的問題,是在擁有如此強大武力後,我們要如何用兵,或會不會讓觸發一些因擦槍走火而連鎖效應的嚴重錯誤——正因如此,我才特別花了很多時間在『與習近平溝通』,互動的時數也比對其他國家元首都還多。」

雖然美國總統在此的說法,是要強調自己對於美國的軍事領先與絕對優勢充滿信心,但為了避免一時誤判的衝突誤解,自己確實很努力與北京接觸,試圖用清楚的戰略立場來破除可能引爆的戰爭迷霧。但拜登所回答的「與習近平接觸很多」的說法,卻與外界的認知有所差距。

中國的DF-17飛彈。(美聯社)

因為從拜登1月份總統就職以來,他本人與習近平也才直接通過「兩次電話」,其中一通是在2月份,當時拜登故意拖延致電時間,一度被視為給習近平的警告與下馬威;第二同則是在今年9月份,睽違7個月後的直接電話雖然一口氣講了90分鐘,但拜習兩人的基本互動仍冷但緊張,白宮方面極欲進快安排「美中領袖真人面談」,但峰會倡案卻遭中國政府直接打槍拒絕。

「...大家可能都聽過外面在傳『拜登欲開啟與中國的新冷戰對決』,可我沒想和中國冷戰啊——我只是要他們很清楚的理解美國的立場:我們可不會輕言讓步與退縮...」雙手叉口袋的拜登,在節目上如此闡述。但對於總統兜圈子感到有點不耐的主持人庫柏,此時卻介入了直播應答,正面要拜登進一步作出結論:

「所以你的意思是:如果中國攻擊台灣,美國就會出面『保衛台灣』?」

「對啊,沒錯。」拜登如此回答:

得到拜登答案後的安德森,隨即把節目轉向下一個提問橋段。但拜登「承諾出兵保台」的發言,卻引發讓白宮線記者與國際媒體之間的訝異與議論紛紛——因為美國出兵保護台灣的「責任與承諾」,過往一直是美國對台海問題「戰略性模糊」的特點之一,美方的承諾是建立在一種不講清楚的模糊默契或戰略共識,但在《台灣關係法》或其他相關的明文規定裡,美國其實沒有「自動出兵保台對抗中國入侵」的實際承諾。

COOPER: "Are you saying that the United States would come to Taiwan’s defense?"



QUESTIONER: "If China attacked?"



BIDEN: "Yes, we have a commitment to do that." pic.twitter.com/YTgxMaD4MP