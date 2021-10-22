拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

圖為CNN的節目內容截圖。(取材自CNN)

「拜登 用雙重肯定來表達『對台承諾』。」美國總統拜登21日晚間在巴爾的摩參加《CNN》直播的公民大會堂提問，並針對台海問題再次提出「嚴重觸怒中國 」的正面表態。

現場一位美國公民 代表，直白地向拜登提問：在中國軍事威脅倍增之際，美國該如何面對接招，「作為總統你是否能在此承諾必會『保衛台灣』？」對此，拜登總統直接以兩個「Yes」回答保台誓言，並在主持人安德森庫柏（Anderson Cooper）的確認提問下，結論表示：美國必定會軍事保台，「沒錯！這是我們承諾過的責任。」

「所以你的意思是：如果中國攻擊台灣，美國就會出面『保衛台灣』？」「對啊，沒錯。」拜登如此回答：「沒錯啊，因為這就是美國的承諾。」 (路透)

《CNN》為拜登總統安排的專訪直播，是以公民提問的大會堂形式，由王牌主播安德森庫柏與一幫公民代表，於巴爾的摩訪問拜登的直播。其節目的原本話題看點，本來主要集中在美國國會目前兩黨卡關、並引發民主黨主流派－進步派摩擦內鬨的「拜登新政大預算」之爭。誰知在轉播過程裡，引發國際傳媒關注的突發亮點，反而落在了拜登應對中國與台灣緊張的戰略姿態。

直播中，一名來就讀於芝加哥洛約拉大學（Loyola University Chicago）的白人男大生，當著總統的面，直接要求拜登正面回答「美國是否會出兵保台，以嚇阻中國武力侵犯？」，他的提問如此說道：

「中國日前才測試了極音速飛彈，（作為美國總統）你如何確保（美軍）能咬住中國軍事發展的進度...你是否能在此保證『美國必會保衛台灣』嗎？」

對此，拜登如此回答：

「Yes, and yes.」

台灣的F-16。 (取材自國防部)

拜登的兩個肯定回答，其一是承諾一定會讓美軍維持著對中國、或任何軍事競爭者的「絕對優勢距離」，其二則是承諾「美國會保衛台灣』。但在直播中，拜登的公民接招應對，其實也犯了作答反應需要時間、講話有點兜圈子的老毛病。

拜登停頓了5秒鐘後表示：「我們美國...在軍事上...中國、俄羅斯，以及世界上的其他國家都知道，美國擁有全球歷史上最強大的軍事實力，大家不需要煩惱或質疑，美軍一定會變得越來越強大；真正需要緊張的問題，是在擁有如此強大武力後，我們要如何用兵，或會不會讓觸發一些因擦槍走火而連鎖效應的嚴重錯誤——正因如此，我才特別花了很多時間在『與習近平溝通』，互動的時數也比對其他國家元首都還多。」

雖然美國總統在此的說法，是要強調自己對於美國的軍事領先與絕對優勢充滿信心，但為了避免一時誤判的衝突誤解，自己確實很努力與北京接觸，試圖用清楚的戰略立場來破除可能引爆的戰爭迷霧。但拜登所回答的「與習近平接觸很多」的說法，卻與外界的認知有所差距。

拜登只跟習近平通過2次電話

中國的DF-17飛彈。(美聯社)

因為從拜登1月份總統就職以來，他本人與習近平也才直接通過「兩次電話」，其中一通是在2月份，當時拜登故意拖延致電時間，一度被視為給習近平的警告與下馬威；第二同則是在今年9月份，睽違7個月後的直接電話雖然一口氣講了90分鐘，但拜習兩人的基本互動仍冷但緊張，白宮方面極欲進快安排「美中領袖真人面談」，但峰會倡案卻遭中國政府直接打槍拒絕。

「...大家可能都聽過外面在傳『拜登欲開啟與中國的新冷戰對決』，可我沒想和中國冷戰啊——我只是要他們很清楚的理解美國的立場：我們可不會輕言讓步與退縮...」雙手叉口袋的拜登，在節目上如此闡述。但對於總統兜圈子感到有點不耐的主持人庫柏，此時卻介入了直播應答，正面要拜登進一步作出結論：

「所以你的意思是：如果中國攻擊台灣，美國就會出面『保衛台灣』？」

「對啊，沒錯。」拜登如此回答：

「沒錯啊，因為這就是美國的承諾。」

得到拜登答案後的安德森，隨即把節目轉向下一個提問橋段。但拜登「承諾出兵保台」的發言，卻引發讓白宮線記者與國際媒體之間的訝異與議論紛紛——因為美國出兵保護台灣的「責任與承諾」，過往一直是美國對台海問題「戰略性模糊」的特點之一，美方的承諾是建立在一種不講清楚的模糊默契或戰略共識，但在《台灣關係法》或其他相關的明文規定裡，美國其實沒有「自動出兵保台對抗中國入侵」的實際承諾。

COOPER: "Are you saying that the United States would come to Taiwan’s defense?"



QUESTIONER: "If China attacked?"



BIDEN: "Yes, we have a commitment to do that." pic.twitter.com/YTgxMaD4MP — Townhall.com (@townhallcom) October 22, 2021

拜登在直播中的「直覺保台說」，雖然反應了白宮目前對「目前台海局勢」的直觀判斷，但在美國的觀察輿論裡，包括與台灣互動密切的戰略專家葛來儀（Bonnie Glaser），卻都表達了驚訝甚至困惑之感，因為這要不是拜登真的準備要在台海問題上，個人採取的強硬轉變（因為與他的戰略幕僚說法不太相符），要不就又是在直播節目中說溜嘴、或者不小心講出「本該保持模糊的美國真心話」。

拜登挺台發言之所以引發困惑，是因為同日稍早，白宮方面才對《路透社》等媒體釋出消息，表示美國目前正積極與中國政府答成安排共識，希望能盡早在11月份就安排「習近平與拜登的視訊高峰會」。根據白宮方面的風聲說法，美方其實非常急著與習近平直接溝通，因為當前的印太局勢真的越來越緊張，在關鍵時刻確保彼此意志傳達正確與解壓管道暢通，也成為拜登團隊非常在意的「反擦槍走火倡議」。

白宮雖然非常積極的安排「拜習會」，但美中彼此的敵意情緒，卻在過去一周內快速增溫。其主要的問題爭議點，在於連續流出的美國軍情報告，第一份認為「解放軍AI發展已對美軍造成極大的優勢威脅」，第二份新聞則指中國在近日積極試驗足以突破現行所有飛彈防禦系統的「極音速飛彈」，其發展的進度與威脅性「遠遠超過美軍的預期」，再加上中國目前有全力擴大核武彈藥庫的，嚴重的威脅感與緊張情緒，也讓美國輿論更強化了對中國的戒備等級。

拜習11月視訊會議 又要告吹？

由於習近平即將於11月中旬召集中共中央政治局展開六中全會，預計必將通過重要的「第三個歷史決議」，其內容不僅將讓習近平成為毛澤東、鄧小平之後的「政治歷史定奪者」，相關的風聲與動態更可能影響2022年確認讓習近平「無限連任」的中國20大會議。

以上種種加上美中互動目前的高度猜忌與敵意，都讓拜登大會堂的「保台說」可能引發多重連鎖反應。預計對此將大作文章的中國政府，或可能轉變或推遲「拜習視訊會議」以表達抗議，但會不會各方都寧可把《CNN》的轉播，僅當作成另一次的「總統失言」？微妙的用字遣詞與意外表態，也牽動著各方的敏感情緒。