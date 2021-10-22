助推火箭未升空… 美「極音速武器」昨測試失敗

美國在極音速武器研發方面落後中俄，圖為日前測試成功的「極音速進氣式武器概念」飛彈示意圖。（路透）

國防部 表示，海軍及陸軍20日測試極音速武器組件原型，三次試射都告成功，由此可取得更多資訊，俾供新式武器研發之用；但知情人士指出21日的試射則因助推火箭失常而告失利；測試進行的同一天，拜登總統才對中國所製的極音速武器表示關切。

路透(Reuters)21日報導，山迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratory)於國家航空暨太空總署(NASA)設在維吉尼亞州 的瓦勒普飛行中心(Wallops Flight Facility)進行測試；國防部聲明表示，這些試射在實際環境裡操作，展示先進的極音速科技、戰力，以及原型武器系統，其結果有助於海軍的「常規快速打擊」(Conventional Prompt Strike)、陸軍的「長程極音速武器」(Long Range Hypersonic Weapon)兩款極音速打擊性系統的研發。

消息人士指出，一具攜帶極音速武器的助推火箭21日失靈，讓國防部的極音速武器計畫嘗到失敗；本次測試旨在確認國防部研發中的極音速滑行載具各方面的效力。

極音速滑行載具先由助推火箭搭載到大氣層上半層，再行發射，接下來以音速五倍以上的速度攻擊目標。

媒體日前報導，北京當局已測試具核子戰力的極音速飛行武器。

極音速滑行彈體與噴氣式超音速導彈並不相同；噴氣式超音速導彈使用沖壓噴射引擎科技，會強烈擠壓吸進來的空氣，再行燃燒，讓這款導彈能持續以超音速飛行；進氣型極音速武器已在9月試射成功。

美國 自2000年代初期以來，便積極研發極音速武器，以便增益國家的全球常規打擊能力。

諸如洛克希德馬丁(Lockheed Martin)及雷神科技(Raytheon Technologies)等公司，正替美國研發極音速武器之中。