我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

助推火箭未升空… 美「極音速武器」昨測試失敗

編譯潘勛／綜合21日電
美國在極音速武器研發方面落後中俄，圖為日前測試成功的「極音速進氣式武器概念」飛彈示意圖。（路透）
美國在極音速武器研發方面落後中俄，圖為日前測試成功的「極音速進氣式武器概念」飛彈示意圖。（路透）

國防部表示，海軍及陸軍20日測試極音速武器組件原型，三次試射都告成功，由此可取得更多資訊，俾供新式武器研發之用；但知情人士指出21日的試射則因助推火箭失常而告失利；測試進行的同一天，拜登總統才對中國所製的極音速武器表示關切。

路透(Reuters)21日報導，山迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratory)於國家航空暨太空總署(NASA)設在維吉尼亞州的瓦勒普飛行中心(Wallops Flight Facility)進行測試；國防部聲明表示，這些試射在實際環境裡操作，展示先進的極音速科技、戰力，以及原型武器系統，其結果有助於海軍的「常規快速打擊」(Conventional Prompt Strike)、陸軍的「長程極音速武器」(Long Range Hypersonic Weapon)兩款極音速打擊性系統的研發。

消息人士指出，一具攜帶極音速武器的助推火箭21日失靈，讓國防部的極音速武器計畫嘗到失敗；本次測試旨在確認國防部研發中的極音速滑行載具各方面的效力。

極音速滑行載具先由助推火箭搭載到大氣層上半層，再行發射，接下來以音速五倍以上的速度攻擊目標。

媒體日前報導，北京當局已測試具核子戰力的極音速飛行武器。

極音速滑行彈體與噴氣式超音速導彈並不相同；噴氣式超音速導彈使用沖壓噴射引擎科技，會強烈擠壓吸進來的空氣，再行燃燒，讓這款導彈能持續以超音速飛行；進氣型極音速武器已在9月試射成功。

美國自2000年代初期以來，便積極研發極音速武器，以便增益國家的全球常規打擊能力。

諸如洛克希德馬丁(Lockheed Martin)及雷神科技(Raytheon Technologies)等公司，正替美國研發極音速武器之中。

國防部 美國 維吉尼亞州

上一則

台被拒國際參與 亞太副助卿：中國曲解2758決議

下一則

抗氣候變遷捐款「少得驚人」 去年只占全球2%

延伸閱讀

美軍推動極音速武器計畫 單日成功進行3項測試

美軍推動極音速武器計畫 單日成功進行3項測試
南韓火箭「世界號」完成飛行程序 但人造衛星未進軌道

南韓火箭「世界號」完成飛行程序 但人造衛星未進軌道
航天器試驗被傳極音速導彈 中媒：甩五角大廈耳光

航天器試驗被傳極音速導彈 中媒：甩五角大廈耳光
中國8月測試極音速飛彈 可載核彈頭 嚴重挑戰美空防系統

中國8月測試極音速飛彈 可載核彈頭 嚴重挑戰美空防系統

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造